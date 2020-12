Huntelaar anuncia que colgará las botas a final de temporada

EFE/EPA/OLAF KRAAK

La Haya, 12 dic (EFE).- El futbolista del Ajax Klaas-Jan Huntelaar, de 37 años, anunció este sábado que colgará las botas a final de temporada para pasar más tiempo con su familia.

“He pensado sobre el asunto durante el último mes porque el momento se acerca. Creo que esta temporada es la última para mí”, dijo Huntelaar a la cadena “Fox Sports” tras la victoria del Ajax este sábado frente al Zwolle (4-0).

“Voy a seguir jugando con muchas ganas hasta el final de la temporada. ¿Después? No sabría decir. Creo que terminaré mis estudios, pero primero quiero tomarme un descanso y estar unos meses en casa con la familia”, añadió el delantero conocido como “el cazador”.

Huntelaar, que tiene contrato hasta verano de 2021, jugó hoy su primer partido de la temporada como titular y marcó el primer gol de la victoria del equipo de Amsterdam en el Johan Cruyff Arena.

“Nunca digas nunca, pero esto es así. Mi cuerpo termina exhausto a veces. Jugar al fútbol es lo mejor y disfruto mucho en los entrenamientos, pero sé cuál es mi rol en el Ajax. Si no hubiéramos tenido tantos compañeros lesionados, no habría jugado hoy los 90 minutos”, comentó el delantero.

Huntelaar comenzó su carrera profesional en la temporada 2002/03 con el PSV Eindhoven y, tras pasar por varios clubes neerlandeses, dio el salto al fútbol internacional y fichó por equipos como el Real Madrid, el Milán y el Schalke 04.

Con la selección neerlandesa ha jugado 76 veces, la última en 2015, y marcado 42 goles. Fue el máximo goleador de la Eredivisie neerlandesa con el Ajax en la temporada 2005/06 y en la 2007/08, marcando en ambas 33 tantos.