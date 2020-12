Hamilton: "La salida y las primeras vueltas serán importantes"

EFE/EPA/FIA/F1

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ya séptuple campeón del mundo, que arrancará tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, dijo en el circuito de Yas Marina que "la salida y las primeras vueltas serán importantes" en la carrera.

"Ha sido definitivamente un fin de semana difícil, recuperando el ritmo e intentando recuperar la buena racha de nuevo, pero estoy súper agradecido por estar de nuevo en el equipo para intentar cerrar esta gran temporada que hemos tenido con clase", comentó Hamilton, de 35 años, que en el Gran Premio de Turquía, a mediados del mes pasado, igualó el récord histórico de siete Mundiales que detentaba el alemán Michael Schumacher.

"Tuve problemas con el equilibrio del coche y no cuadraban todas las cosas, así que fue una batalla por conseguir bordar una vuelta en la calificación", opinó el astro inglés, que asimismo detenta las plusmarcas históricas de 'poles' (98) y de victorias (95) en la categoría reina.

"De todas formas, lo di todo y al final la cosa estuvo realmente apretada entre nosotros. Obviamente me disgusta estar en la tercera plaza, pero hay que felicitar a Max (Verstappen, holandés de Red Bull, que saldrá desde la 'pole'), porque ha estado pilotando de forma sensacional este año", indicó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage.

"Esperamos ponérselo difícil a Max mañana, ya que tanto (el finlandés) Valtteri (Bottas, su compañero) y yo salimos justo detrás de él", apuntó.

"Eso añadirá emoción, eso está claro, y hay aspectos desconocidos aún en las tandas largas. Ésta es una pista en la que adelantar es difícil, pero queda estrategia con la cuál jugar; y la salida y las primeras vueltas van a ser importantes", señaló Hamilton, que al ganar la primera de las dos carreras disputadas en Baréin elevó a once su número de victorias en lo que va de año.

"Así que aún quedan oportunidades y estoy ilusionado por ver cómo se desarrollará todo", manifestó Hamilton este sábado en Yas Marina, después de acabar tercero la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi.