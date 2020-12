Guaidó celebra la participación en su consulta, pese a la baja asistencia

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla a los medio de comunicación para referirse a la consulta popular que promueve y cuya votación presencial se lleva a cabo hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.

Caracas, 12 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó celebró este sábado la participación en la consulta que ha promovido, en la que se pregunta a los ciudadanos si rechazan las elecciones legislativas, pese a la baja asistencia a las mesas instaladas para la votación en persona.

El político reconoció a periodistas que no se había comunicado con el comité organizador, que "está monitoreando el flujo de electores", pero subrayó que ha podido ver "muchísima participación", algo que contrasta con las imágenes de las mesas en las que, según constató Efe, no se formaron colas para votar.

También reportó "muchísima participación" a través de las dos plataformas Voatz y Telegram, que se activaron el lunes para responder a la consulta y mediante las que se puede participar hasta esta misma noche, aunque tampoco dio cifras precisas.

Para Guaidó, hay un "gran contraste" entre la participación en la consulta y la de las elecciones del pasado domingo, en las que votó el 30,5 % del censo y a las que califica de fraude, lo que cree que es una "manifestación de voluntad de los venezolanos, ejerciendo no solo el rechazo al fraude, sino la voluntad férrea de avanzar".

LA CONSULTA "DERROTA" A LAS ELECCIONES

En su opinión, con esta consulta, "se termina de derrotar cualquier atisbo de lo que fue ese fraude del 6 de diciembre", fecha de las elecciones.

En dichos comicios, en los que el chavismo obtuvo el 91 % de los diputados, los opositores tradicionales del sector que lidera Guaidó no acudieron a las urnas al considerarlas un fraude.

Sin embargo, sí concurrieron sus partidos, con líderes impuestos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), después de que las formaciones fueran intervenidas y manejadas por la institución judicial.

SIN CONTROLES DE MANIPULACIÓN

Según constató Efe, este sábado no hay controles en los puntos de participación para que, quienes ya hayan votado en las plataformas digitales, no vuelvan a hacerlo en persona.

Los ciudadanos que acuden a una de las mesas deben anotar su nombre y firmar, un dato que no se coteja con el de otros lugares habilitados a lo largo del país para la consulta, por lo que solo depende de la voluntad de los venezolanos no ir a varios sitios y depositar la papeleta más de una vez.

Uno de los venezolanos que acudieron a votar fue Luis Fermín, vecino del centro de Caracas, quien comentó a Efe que se siente "orgulloso de que la gente" esté acudiendo a la consulta.

Otro fue Roberto Figueras, quien destacó que le satisface la consulta para que "el mundo libre se entere de qué hay" en Venezuela y que se sepa que los ciudadanos "exigen una ayuda humanitaria que meta una intervención, si es posible militar".

Quienes participan en la consulta deben contestar, únicamente con un "sí" o un "no", a tres preguntas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), actualmente de mayoría opositora y cuyo mandato concluye el próximo 5 de enero.

En la primera, se pide a los a los ciudadanos que respondan si rechazan los comicios legislativos y si ellos también los consideran un fraude.

La segunda cuestiona a los votantes si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

"¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?, reza la tercera pregunta.

GUAIDÓ CREE QUE SE REPETIRÁ LA SITUACIÓN DE 2018

Al ser preguntado sobre las elecciones del domingo, Guaidó aseguró que, para él, no hay "diputados electos", pues no reconoce el resultado, y destacó que "va a pasar lo mismo" que en 2018, cuando Nicolás Maduro fue reelegido como presidente en unos comicios rechazados por parte de la comunidad internacional.

Debido a ello y a una personal lectura de la Constitución, Guaidó se proclamó presidente interino en enero de 2019, cargo en el que ha sido reconocido por mas de 50 países, con base en una ley que le permitía serlo por 30 días, y que, por iniciativa propia, prolongó hasta la fecha, aunque sin capacidad de gestión institucional.

Aunque todavía no se conocen datos de participación ni la respuesta de los ciudadanos a si rechazan las legislativas, Guaidó aseguró que continuará la actual AN.

"Nosotros vamos a instalar el Parlamento", concluyó sin dar detalles del lugar ni de la fecha, que no podrá ser el 5 de enero, tal y como marca la Constitución, en el Palacio Legislativo, ya que será donde tomen posesión los diputados elegidos, aunque él no los reconozca como tal.