Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Levante UD

El Barça recibe al Levante con dudas y sin margen de error



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo al Levante UD en el Camp Nou (21.00), en la jornada 13 de LaLiga Santander, sumergido en un mar de dudas por disipar y debe hacerlo, sin red de seguridad, ante un Levante que acude al feudo blaugrana ilusionado y con ganas de terminar su mala racha en Barcelona.



No ha conseguido ganar nunca el Levante en el Camp Nou. El dato es contundente, pero los de Paco López, acumulan dos visitas perdiendo por la mínima y, ahora, se toparán con la peor versión blaugrana de los últimos años.



El Barça, por contra, afronta este duelo como una oportunidad de dejar atrás las dudas, de mostrar la mejor cara que sí ha dado, salvo ante la Juventus, en la Liga de Campeones y empezar a restar puntos respecto a la zona noble de la tabla.



Si el Levante intentará pescar en aguas revueltas, y lo hará tras ganar al Getafe en casa (3-0), el Barça buscará un resurgir que haga que los 'granota' paguen los platos rotos. El duelo está abierto, sí, pero todo depende de la versión que el Barça ponga en el verde.



Lo cierto es que ya no hay margen de error posible. En LaLiga, el Barça está, pese a tener que recuperar dos jornadas, a 6 puntos de las plazas de 'Champions' y a sólo 3 de las plazas de descenso, precisamente distancia que tiene sobre un Levante que, en caso de asaltar el Camp Nou, saldría de la zona roja.



Paco López seguirá sin disponer de Doukouré, Enis Bardhi y José Campaña, pero los ánimos en el equipo han mejorado tras ganar al 'Geta' y poner fin a una mala racha de ocho partidos sin ganar en esta Liga Santander.



En el Barça, Ronald Koeman afronta la primera de las tres 'finales' ligueras que tendrán en LaLiga con esa presión de no poder ceder más puntos, y todavía sin Gerard Piqué o Sergi Roberto, bajas de peso en días clave. Ronald Araujo está de vuelta aunque no así Ousmane Dembélé.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Coutinho; y Griezmann.



LEVANTE UD: Aitor Fernández; Coke, Vezo, Postigo, Clerc; Jorge de Frutos, Vukcevic, Malsa, Rochina; Roger y Dani Gómez.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.