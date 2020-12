Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla atisba los puestos de 'Champions' tras vencer en el Coliseum

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Sevilla se ha situado en la quinta posición de la Liga Santander después de lograr los tres puntos en su visita al Getafe (0-1) y se acerca a los puestos que dan acceso a la 'Champions League', mientras que el Huesca por fin conquistó su primera victoria de la temporada al acabar con el Deportivo Alavés por la mínima (1-0) en partidos de la decimotercera jornada.



En el Coliseum Alfonso Pérez, el equipo de Julen Lopetegui se llevó una valiosa victoria en un partido que se decidió por un gol en propia meta de Etxeita en su intento por desviar un centro de Suso. El gol llegó a diez minutos del final y hundió a los azulones, que suman seis jornadas sin conocer la victoria y se acercan al descenso.



En la primera parte, el cuadro andaluz avisó con una falta de Joan Jordán que acabó en el larguero; y en la segunda mitad fue el turno de Youssef En-Nesyri y Jules Koundé con sendos disparos cruzados que no llegaron a buen puerto. Los de Bordalás, por su parte, apenas pudieron ejecutar algún contraataque y un tiro de Timor que fue sacado por Koundé a escasos centímetros de la línea de gol.



En el 80', Etxeita condenó a los suyos con ese desafortunado testarazo. El Sevilla retoma el camino del triunfo tras su derrota en casa frente al Real Madrid y acaricia los puestos de honor de la tabla pese a tener uno y dos partidos menos que sus rivales de las cuatro primeras posiciones. El Getafe deberá enmendar su rendimiento si no quiere comenzar a complicarse la vida.



Por su parte, el Valencia y el Athletic Club se repartieron los puntos en un partido trepidante (2-2) que deja a ambos como estaban, en mitad de la tabla, y acumulando cuatro y tres jornadas, respectivamente, sin ganar. El duelo dio mucho de sí, sobre todo para los vascos, que pudieron remontar el penalti inicial de Carlos Soler, pero no pudieron contener la mínima ventaja.



El canterano 'che' fue el encargado de transformar una pena máxima sobre Maxi Gómez, a los 25 minutos, pero los de Gaizka Garitano despertaron en la segunda mitad en un cuarto de hora sensacional. Primero empató Asier Villalibre en una jugada magnífica de Yuri Berchiche, y después llegó el turno de Raúl García desde los 11 metros.



El penalti fue cometido sobre Muniain y el ex del Atlético marcó con algo de suspense, pero logró el 1-2 cuando apenas quedaban diez minutos para el final. Sin embargo, los pupilos de Javi Gracia encontraron el premio del empate en el minuto 83 tras un error de Unai Simón que aprovechó Maxi Gómez para marcar a placer.



EL HUESCA SE ESTRENA



En el Alcoraz, el Huesca logró su primer triunfo del curso tras una trabajadísimo partido ante el Alavés (1-0), que se resolvió con un auténtico golazo de Javier Ontiveros. El ex del Málaga -que ya lo había intentado en reiteradas ocasiones- encontró las redes con un derechazo preciso, arqueado e imposible de atajar para Fernando Pacheco.



El equipo de Míchel Sánchez -que la semana pasada perdió dos puntos en apenas cinco minutos- no quiso repetir los mismos errores y mostró una gran concentración para dejar los puntos en casa. Antes del tanto oscense, Okazaki perforó la portería babazorra con un derechazo cruzado pero su gol fue anulado por fuera de juego.



Y tras el tanto, Ferreiro perdonó el segundo de la noche en una acción egoísta que acabó deteniendo el meta de los vitorianos. El Alavés apretó, pero el Huesca se reforzó con Insua los minutos finales y terminó celebrando una victoria peleada, sufrida y muy deseada por el conjunto altoaragonés, que se queda a dos puntos de la salvación. Los de Machín, que no perdían desde mediados de octubre, se sitúan en la decimocuarta posición.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 13.



-Sábado 12.



Valencia - Athletic Club 2-2.



Getafe - Sevilla 0-1.



Huesca - Alavés 1-0.



Real Madrid - Atlético Madrid 21.00.



-Domingo 13.



Real Sociedad - Eibar 14.00.



Betis - Villarreal 16.15.



Elche - Granada 18.30.



Barcelona - Levante 21.00.



-Lunes 14.



Celta - Cádiz 21.00.



-Viernes 11.



Valladolid - Osasuna 3-2.