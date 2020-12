Fútbol/Premier.- (Crónica) United y City se anulan en un derbi sin gol

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



United y City empataron sin goles este sábado en el derbi de Mánchester de la jornada 12 de la Premier, un punto que sirve de poco a ambos en busca de enganchar el vagón de cabeza, mientras que el Chelsea cayó (1-0) ante el Everton.



En un Old Trafford aún sin público, el City logró crear alguna ocasión más de peligro, pero el partido no tuvo excesivo ritmo en medio de una presión alta y defensas que concedieron poco. Con ocasiones contadas, el reparto de puntos deja al United octavo con 20 y uno menos el City, noveno. El líder de una apretada zona alta es el Tottenham con 24.



McTominay estuvo cerca de cazar en el segundo palo la primera llegada del United, pero entre Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne y Sterling dieron más trabajo a la defensa local. Sterling pudo liarla en el área 'red devil' y el brasileño no logró rematar bien un buen desmarque.



En un error de Ederson la tuvo el United, pero Pogba no vio a Greenwood. Antes del descanso llegó la más clara del City, en una contra entre Gabriel Jesus y De Bruyne que el belga le dio de primeras a Mahrez pero que David de Gea impidió que terminara en gol. La más clara del United la frustró el VAR en la reanudación.



El árbitro pitó penalti de Walker a Rashford pero el vídeo avisó de un fuera de juego en la jugada del delantero local. A partir de ahí, el partido fue perdiendo ritmo, fruto del desgaste del primer tiempo y de la semana Champions, sin ocasiones claras para dar el golpe hacia arriba en la tabla.



Mientras, el Everton se sumó a esa congestión de equipos ganando a un Chelsea incapaz de dar la vuelta al gol de Sigurdsson de penalti a los 20 minutos. El triunfo, que sí lo pudo disfrutar algo de afición en Goodison Park, pone a los de Carlo Ancelotti séptimos con 20 puntos, mientras que el Chelsea pierde la opción de asaltar la cabeza y pone en juego su tercera plaza.



Además, el Aston Villa venció (0-1) al Wolverhampton para colocarse décimo (18) y el Newcastle escaló también en la tabla con su triunfo (2-1) ante el West Bromwich Albion.



--RESULTADO Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12.



-Viernes.



Leeds United - West Ham 1-2.



-Sábado.



Wolverhampton - Aston Villa 0-1.



Newcastle - West Bromwich Albion 2-1.



Manchester United - Manchester City 0-0.



Everton - Chelsea 1-0.



-Domingo.



Southampton - Sheffield United.



Crystal Palace - Tottenham.



Fulham - Liverpool.



Arsenal - Burnley.



Leicester - Brighton.