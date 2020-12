Fútbol.- Zidane: "El Madrid sabe jugar y hoy lo hemos demostrado"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el buen juego de su equipo en la victoria ante el Atlético de Madrid (2-0) en la jornada 13 de la Liga Santander y explicó que su equipo "sabe jugar" y así "lo ha demostrado" este sábado en el derbi disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano.



"El equipo ha mejorado muchas cosas. Empezamos en Sevilla, pasamos la ronda ante el Borussia, y hoy lo hemos confirmado con un buen partido. Competimos muy bien desde el minuto uno y hasta el final. No hay nada que celebrar, pero podemos estar muy contentos. Hay que estar satisfechos del trabajo bien hecho", manifestó.



"Es una buena semana, con tres patidos muy buenos, me alegro por mis jugadores porque son los que luchan y están en el campo, siempre creen en lo que hacen y al final -cuando lo consigues- es muy gratificante. Ahora hay que seguir. Jugamos ya el martes y no tenemos tiempo casi para disfrutarlo. Hay que recuperarse bien y pensar en la Copa", agregó.



Preguntado por las rotaciones y por cómo han llegado estas tres victorias, sin apenas cambios, el francés dijo que va a "seguir pensando siempre lo mismo". "Creo en mis jugadores, esto ha sido una situación puntual porque no hice casi cambios, pero es verdad que algunos jugadores juegan menos, pero todos pelean y entrenan. Cuento con todos porque se gana con todos. Los jugadores también lo saben", indicó Zidane.



"No sé si los jugadores estaban dolidos (por las críticas de la prensa), lo importante es creer en lo que hacemos y eso siempre ocurre. Hay momentos complicados en una temporada, pero mis jugadores creen en lo que hacen. Sabemos que juntos podemos hacer muchas cosas buenas como conjunto y hoy lo demostramos a todos. El Madrid sabe jugar y hoy lo hemos demostrado", aseveró.



"Me alegro mucho por los jugadores. Hay cosas que duelen pero también te hacen más fuerte. La crítica también es parte del fútbol, hay que aguantar esto, pero los jugadores tienen carácter para sacar esto adelante", finalizó Zidane, que ve a Kroos y Modric "al nivel de cuando ganaron tres Champions consecutivas".