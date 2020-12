Fútbol.- Xavi Vilajoana reserva asiento para un socio y un exjugador en su Junta Directiva

12/12/2020 El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana en la inauguración de su sede electoral, en el 125 de Rambla Catalunya (Barcelona) DEPORTES CANDIDATURA XAVI VILAJOANA / MARC CASANOVAS



"Hay que construir un Barça de proximidad e implicado con los suyos, un Barça de 'km0'"



BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha inaugurado este sábado su sede electoral y ha asegurado que, si gana, habrá dos asientos reservados en su Junta Directiva para un socio y para un exjugador de la entidad, para construir un "Barça de 'km0'".



"Hay que construir un Barça de proximidad. Cercano, implicado y responsable con los suyos y con los que le rodean. Un Barça de 'km0'. Es por eso que por primera vez en la historia del club dos de las sillas de la Junta Directiva estarán bloqueadas", comentó a los medios.



Una de ellas será para la figura del socio. "Queremos que el propietario del club tenga presencia, voz y voto en el órgano de gobierno", aportó Vilajoana. La otra, para la "historia". "Una segunda silla será para los veteranos del Barça. Así se lo hemos propuesto. Si soy presidente, haremos que en nuestro club siempre haya estas dos 'sillas' reservadas", añadió.



Además, instaurará reuniones mensuales con todos los socios y socias, un diálogo "sin intermediarios". Se pasará, si gana, de una a dos asambleas abiertas anuales porque son tiempos de tomar "muchas decisiones importantes". "Queremos que sean los socios los que tengan la última palabra", comentó.



Vilajoana ha abierto las puertas de su sede electoral, ubicada en el número 125 de la Rambla Catalunya, para dar a conocer a socios, medios y curiosos su proyecto 'Futuro con ADN Barça'.



"Queremos que vengáis, que habléis con nosotros, que nos expongáis vuestras ideas, vuestras inquietudes, que nos expliquéis cómo es el Barça que soñáis. Estoy convencido de que se parecerá mucho al Barça por el que nosotros estamos trabajando", apuntó el precandidato.



Durante la presentación, lamentó el "ruido" electoral que empieza a estar presente en la precampaña. "Hay mucho ruido y pocas propuestas serias. No todo vale", señaló, en parte, en referencia a regalar tatuajes o pizzas que propone el precandidato Jordi Farré.



"Propongo organizar un debate entre todos los precandidatos para poder confrontar todos los programas electorales y que el socio pueda decidir a quién hace confianza para pasar el corte con más conocimiento de causa", se sinceró.



"Me tomo muy en serio lo que significa ser presidente del Barça y el respeto que se merecen los socios, no pediré ni intercambiaré votos por nada; les intentaré convencer con propuestas e ideas", concluyó.