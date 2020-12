Fútbol.- Koke: "Sois vosotros los que decís que somos favoritos y aspirantes"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El jugador del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' dijo que son los medios de comunicación quienes ponen la vitola de "favoritos y aspirantes" al conjunto colchonero y que ellos solo piensan en el "día a día" tras caer contra el Real Madrid en el derbi madrileño (2-0) disputado este sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano.



"Es una derrota dura, difícil... En la primera parte no fuimos nosotros, pero en la segunda sí. Tuvimos una ocasión de Lemar que -si entra- hubiera cambiado el partido. La Liga es muy larga, quedan muchísimas jornadas y nosotros seguimos ahí arriba", dijo Koke en declaraciones a Movistar.



"¿Favoritos? Volvemos a pensar que vamos día a día, ahora sólo pensamos en el miércoles la Copa del Rey. Sois vosotros los que decís que somos favoritos y aspirantes", añadió el jugador colchonero.



En relación al duelo con los merengues, Koke admitió que el Real Madrid fue "más intenso". "Ellos han jugado mejor que nosotros y en el balón parado también han estado mejor. Son detalles que marcan el partido. Toca ver lo que no hemos hecho bien, mejorarlo y continuar", agregó.



Preguntado por el cambio de Joao Félix, que ha enfadado al portugués, de igual forma que los de Sául y Luis Suárez el pasado miércoles en 'Champions', el capitán rojiblanco dijo que no lo ha visto. "No lo vi, pero todos queremos jugar los 90 minutos, y son muchos partidos, tenemos cinco cambios y una gran plantilla", finalizó.