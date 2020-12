Fútbol.- El Atlético acude al derbi sin Giménez, Diego Costa ni Manu Sánchez

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha ofrecido la lista de convocados para el derbi de este sábado ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano (21.00 horas), en la que no están los lesionados Diego Costa, José María Giménez ni Manu Sánchez.



El delantero hispano-brasileño sigue recuperándose de una trombosis venosa en la pierna derecha que le ha impedido estar disponible en los últimos cinco partidos. Mientras, el central uruguayo y el canterano serán baja por sendas lesiones musculares en el muslo. A cambio, regresa el francés Geoffrey Kondogbia, tras no estar en el duelo de Champions al no estar inscrito en la competición.



La convocatoria de 22 futbolistas la forman Oblak, Grbic, San Román; Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko; Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl Ñíguez, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco; Saponjic, Joao Félix, Luis Suárez y Correa.