Fútbol.- Carvajal: "Sevilla, Gladbach y Atlético, hemos sacado nueve de nueve, pero esto no para"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Dani Carvajal destacó la buena reacción del equipo ante la semana tan difícil que ha superado empezando por el Sevilla, siguiendo por el Borussia Moenchengladbach en la Liga de Campeones, y terminando por imponerse al Atlético de Madrid en el derbi de la capital.



"Encarábamos una semana muy complicada con Sevilla, Gladbach y Atlético, que estaba intratable en Liga, hemos sacado nueve de nueve, pero esto no para. El martes contra el Athletic solo podemos sumar nosotros y otro equipo más y debemos intentar enlazar más victorias seguidas", apuntilló en declaraciones a Movistar.



"Es complicado saberlo", añadió al ser preguntado si el equipo se motiva ante situaciones adversas. "Es una temporada atípica, sin pretemporada, con lesiones y es verdad que no hemos podido estar todos por las lesiones. A medida que van pasando los partidos alcanzamos nuestro nivel óptimo", analizó el de Leganés.



"Desde que ha pitado Mateu Lahoz el inicio del partido se ha visto un Madrid que quería ir a por el partido, les hemos ahogado en su campo, hemos presionado arriba y hemos circulado bien el balón en el último tercio. Es cierto que ellos han tenido dos ocasiones bastante claras pero no las materializaron", espetó.



Por último, Carvajal dijo que "todavía" es una "etapa muy temprana" para saber qué ocurrirá en Liga. "Lo que sí sabíamos es que si perdíamos hoy aquí, en casa, el Atlético se nos iba a muchísimos puntos y era importantísimo", finalizó el lateral diestro, que dedicó el segundo gol del encuentro a su hijo recién nacido. "Tenía ilusión de celebrarlo y no puede haber mejor forma".