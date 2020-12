Francia.- Al menos 50 detenidos durante una nueva jornada de protestas en Francia contra la ley de seguridad global

05/12/2020 Nuevas manifestaciones en toda Francia contra la Ley de Seguridad Global. La Policía francesa ha detenido este sábado al menos a 50 personas durante una nueva serie de concentraciones en todo el país contra la polémica ley de seguridad global que limita la captación de imágenes de las fuerzas de seguridad. POLITICA EUROPA FRANCIA JEREMIAS GONZALEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Policía francesa ha detenido este sábado al menos a 50 personas durante una nueva serie de concentraciones en todo el país contra la polémica ley de seguridad global que limita la captación de imágenes de las fuerzas de seguridad.



El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, confirmó en un primer momento 24 detenidos, posteriormente 50 por la prefectura parisina, en un mensaje de Twitter con una imagen de un destornillador presuntamente utilizado por los alborotadores; "objetos que no tienen cabida en una manifestación".



Los enfrentamientos han acabado ocurriendo a pesar de que los organizadores de la marcha de París habían suspendido parcialmente la convocatoria al entender que no se cumplían las condiciones de seguridad necesarias. No obstante, decenas de manifestantes acabaron concentrándose en la Plaza de la República, escenario habitual de las protestas.



Ante la escalada de tensión posterior, la Policía "intervino en medio de la marcha y arrestó a varios individuos para evitar la formación de los llamados 'bloques negros' de alborotadores".



También se han registrado concentraciones en Lyon, Estrasburgo, Burdeos, Lille, Dijon, Caen, Tours o Nancy.