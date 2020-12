El Stuttgart vapulea al Dortmund (1-5)

EFE/EPA/LARS BARON

Berlín, 12 dic (EFE).- El Stuttgart, recién ascendido a la Bundesliga, vapuleó este sábado al Borussia Dortmund (1-5), un resultado que no sólo aleja al equipo de Lucien Favre de la lucha por los primeros puestos de la clasificación, sino que puede ser el detonante de una crisis.

El Dortmund lleva tres jornadas en la Bundesliga sin conocer la victoria y la derrota de este sábado lo saca de los puestos de la Liga de Campeones.

El Stuttgart fue mejor desde el principio. Hace dos jornadas plantó cara al Bayern y, aunque al final perdió por 3-1, mostró su voluntad de jugar de igual a igual ante los grandes.

Este sábado repitió su atrevimiento y terminó pasándo por encima del Dortmund, que tuvo una tarde negra.

El Stuttgart se puso con ventaja en el minuto 26 con un tanto de penalti de Silas Wamangituka. El Dortmund empató en el 39 con un gran gol de Giovanni Reyna que fue lo único digno de rescatar en medio de la catástrofe de campeón alemán.

El Stuttgart no se amilanó, ejerciendo en ocasiones una presión alta a la salida del Dortmund que desembocó en su segundo gol en el minuto 53. Wamangituka se atravesó en un intento de pared entre Jude Bellingham y Raphael Guerreiro, y, tras jugar con Mangala, marcó con un remate en el área.

La debacle del Dortmund se produjo después, en pocos minutos. En el 59 Reinieri entró por Emre Can. Era un cambio ofensivo lógico para un equipo en desventaja, pero el efecto inmediato fue un caos defensivo absoluto del Dortmund que el Stuttgart aprovechó sin piedad.

En el minuto 60 Philipp Forster marcó el tercero a pase de Borna Sosa. En el 62 Matep Klimowicz remató a un poste. Y en el 63 Colibaly firmó el cuarto.

Solo después el Dortmund intentó reaccionar y el Stuttgart se replegó, defendió su área y generó constantemente salidas de contragolpe. En una de ellos, ya cerca del final, el argentino Nicolás González firmó el quinto y completó la humillación.

El Dortmund queda tras la derrota en el quinto lugar, superado por el Wolfsburgo, que derrotó el viernes por 2-1 al Eintracht Fráncfort. El Stuttgart se le aproxima y esta ahora solo dos puntos por debajo y, si logra mantener la tónica que ha mostrado hasta ahora, puede pelear un puesto por las competiciones europeas.

El Leipzig, mientras tanto, no falló y derrotó al Werder Bremen por 2-0 con un tanto de penalti de Marcel Sabitzer y un golazo de Dani Olmo, tras un pase de tacón de Youssuf Poulsen.

El Leipzig sigue peleando la primera plaza con el Bayern y lo desplaza provisionalmente, aunque puede ser solo unas horas pues los bávaros juegan el último partido de la tarde ante el Unión Berlín.

El Borussia Mönchengladbach no pasó de un empate ante el Hertha Berlín, mientras que el Friburgo derrotó por 2-0 al Arminia Bielefeld y el Colonia se impuso a domicilio por 0-1 ante el Maguncia.