El CAC-40 promete seguir las recomendaciones climáticas para la finanza

París, 12 dic (EFE).- Las cuarenta compañías más importantes de Francia en términos de capitalización bursátil, reagrupadas en el índice CAC-40, se comprometieron este sábado a respaldar las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las implicaciones financieras del cambio climático en señal de compromiso.

El CAC-40 declaró "su respaldo a las recomendaciones del Task Force On Climate related Financial Disclosures (Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información Financiera), demostrando así su compromiso para construir un sistema financiero más resiliente y proteger el riesgo climático a través de una mejor divulgación", indicó en una nota.

La declaración de apoyo de las compañías francesas fue firmado también por el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, la asociación financiera Paris Europlace y su iniciativa verde, Finance for Tomorrow, el presidente de Euronext, Stéphane Boujnah y otros altos cargos, coincidiendo con el quinto aniversario del Acuerdo de París.

"Se ha avanzado considerablemente en la 'incorporación' de las recomendaciones del grupo de trabajo, y el apoyo a sus consejos ha pasado de 100 directivos en 2017 a más de 1.600 hoy", indicó el comunicado.

El colectivo considera que una unificación del sistema financiero mundial en torno a estas recomendaciones "ayudaría a generar eficiencia y a mejorar las asignaciones de capital a las empresas que mejor gestionan los riesgos relacionados con el clima y lideran la transición".

"Esas pautas, que comparten los mismos objetivos que el Acuerdo de París, son simples pero críticas. Supone que las empresas tengan en cuenta los desafíos relacionados con el cambio climático en su gobernanza y estrategia", dijo por su parte Le Maire, que consideró este apoyo "vital".

El documento ofrece indicaciones para hacer frente al impacto financiero del cambio climático en los negocios, y sirve como herramienta de asesoramiento sobre los riesgos y oportunidades financieros relacionados con clima, para promover una toma de decisiones consciente entre inversores y prestamistas.