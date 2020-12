El Bayern no pasa de un empate ante el Union Berlin puede perder liderato

EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 12 dic (EFE).- El Bayern Múnich no pasó este sábado de un empate 1-1 ante un aguerrido Union Berlín, lo que le podría significar la pérdida del liderato ante el Bayer Leverkusen si el domingo derrota al Hoffenheim.

Los bávaros, de momento, siguen líderes por mejor gol diferencia, aunque empatados a puntos con el RB Leipzig.

El Union le puso las cosas difíciles al Bayern desde el comienzo. No había pasado todavía el primer minuto de juego cuando, tras una pérdida de pelota del Bayern cerca de la línea central, el Unión tuvo la primera ocasión. Awoniyi llegó al remate y Manuel Neuer, con una buena parada, tuvo que ceder a córner.

La jugada se reveló como una declaración de intenciones. El segundo saque de esquina a favor del Unión llegó poco después y terminó en gol de Grischa Prömel, que recibió en el primer poste y peinó la pelota al segundo para dejar sin opción a Neuer.

El Bayern todavía no había disparado a puerta y ni siquiera se había aproximado al área contraria y ya estaba por debajo en el marcador.

El Union siguió mostrándose agresivo, dándole pocos espacios al Bayern y buscando fabricar ocasiones de contragolpe.

La pelota era del Bayern, pero las mejores llegadas eran del Union. En el 22, en un contragolpe, Awoniyi, que fue una pesadilla para Alphonso Davies, estuvo cerca del segundo.

El Bayern se demoró en fabricar llegadas. La primera aproximación fue en el minuto 8, cuando Serge Gnabry desperdició dentro del área con mal control un gran pase de Robert Lewandowski y no llegó al remate.

En el 24 fue Lewandowski el que no llegó a rematar al caer en el área, por un contacto del rival que el VAR no consideró suficiente para señalar el punto blanco

Ocasiones en la primera parte solo hubo dos para el Bayern y ambos con remates desde fuera del área. Uno de Alaba, en el 33, que paso cerca y otro de Gnabry en el 43 que despejó con los puños el meta Fabian Luthe.

La presión del Bayern aumento en la segunda parte aunque cada vez que el Union avanzaba llevaba peligro.

El empate llegó en el minuto 67, con un remate de Lewandowski desde el centro del área tras una gran jugada de Coman que había ganado la raya de fondo tras dejar dos contrarios en el camino y entrar al área.

En el 90 el Bayern tuvo cerca el gol de la victoria cuando Luthe reaccionó con una gran parada a un remate con la espalda de Leroy Sané.