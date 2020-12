El Barcelona no tiene piedad del Valencia (0-7)

Las jugadoras del Barcelona celebran el sexto gol durante el partido de la decimoprimera jornada de la Primera Iberdrola que han disputado este sábado contra el Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna (Valencia). EFE/Ana Escobar

Paterna (Valencia), 12 dic (EFE).- El Valencia Femenino cayó contundentemente (0-7) frente al Barcelona, que agranda a pasos agigantados sus registros goleadores, en un mal partido en clave defensiva de las valencianistas, que no supieron cubrir los espacios para impedir el remate del rival y en el que tampoco tuvieron ocasiones de cara a puerta, hasta el punto de verse apabullados por un rival muy poderoso.

Las valencianistas salieron algo aturdidas al partido, que comenzó con un gol en el primer minuto de Mariona tras un fallo de Sandra que no perdonaron las blaugranas, mientras que las blanquinegras no estaban precisas en los controles.

El equipo de José Bargues intentaba avanzar sus líneas para presionar la salida del balón de las culés, pero las catalanas, como están acostumbradas, campaban a sus anchas sobre el césped del Puchades y tras varias aproximaciones volvió a anotar Mariona antes de la media hora de partido.

El tercero llegó a los pocos minutos, esta vez de las botas de Hansen, mientras que el Valencia no tuvo ninguna ocasión clara en la primera mitad, que terminó con dos goles más (0-5) de Oshoala frente a un Valencia muy mal defensivamente que no lograba parar el ataque rival.

En la segunda mitad el guion no cambió. El Barça, que salió presionando mucho, quería más, y aunque falló un penalti, en el 55 apareció Torrejón para marcar el sexto de cabeza y Oshoala marcó su tercer gol en el 75.

El Valencia, pese a haber mejorado defensivamente con la entrada de María Jiménez y Esther, no logró trenzar ninguna jugada de ataque y el partido terminó con siete goles del Barça, que lleva 45 tantos a favor y uno en contra en ocho partidos.