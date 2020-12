Economía.- Llenar la cesta de la compra en Venezuela supone 400 salarios mínimos, según la Asamblea Nacional

06/12/2020 Prolegómenos de las elecciones legislativas en Venezuela ECONOMIA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL ELENA FERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Comprar un kilo de azúcar en Venezuela cuesta casi dos salarios mínimos



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Llenar la cesta de la compra en Venezuela tiene un coste de 164,5 millones de bolívares (125,4 euros), una cifra que representa más de 400 salarios mínimos, una retribución que se sitúa en la actualidad en 400.000 bolívares (0,30 euros).



Así lo revelan los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) correspondientes al mes de noviembre, en los que se desprende que el coste de un kilogramo de azúcar en Venezuela se ubicó en los 752.552 bolívares (unos 0,57 euros al cambio actual) durante el mes de noviembre, lo que supone un exceso de 352.552,99 bolívares (0,26 euros) por encima del salario mínimo.



El salario mínimo, que está más de un 84% por debajo de la línea de pobreza establecida por Naciones Unidas de 1,90 dólares (1,5 euros), solo permite el acceso al 1,46% de una cesta alimentaria en el país latinoamericano.



El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, alertó este viernes de que el coste de una cesta de la compra calórica de supervivencia para una familia de cuatro personas, en la que se incluyen productos como harina, aceite vegetal, azúcar o arroz blanco, se sitúa en torno a los 20 millones de bolívares (unos 14,5 euros), una cifra muy alejada del salario mínimo.



La inflación acumulada hasta noviembre en Venezuela alcanzó el 3.045,92%, mientras que la mensual escaló hasta el 65,7%. En el caso de la alimentación, la inflación se ubicó en el 44,4%. De su lado, durante el mes de noviembre la tasa de inflación en tasa interanual se situó en el 4.087%.



El pasado 4 de diciembre, el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, subrayó que la inflación del 65% durante el mes de noviembre se debió principalmente a la depreciación del bolívar frente a otras divisas como el dólar.



Esta situación, según Guerra, se debe a una desproporción entre el ritmo que crece la cantidad de dinero, que es del 60% o más, y lo que crece la producción, ya que hay un exceso de oferta monetaria con respecto al nivel de producción.



En este sentido, el diputado advirtió de que el problema principal para Venezuela actualmente es la hiperinflación que vive desde hace varios meses. "Si no se resuelve la hiperinflación no se puede resolver ningún otro problema", apostilló Guerra.



Además, el observatorio venezolano de finanzas aseveró la actuación del Banco Central de Venezuela durante el undécimo mes del año, cuando "inundó de liquidez la economía al financiar los gastos del Ejecutivo para el pago de aguinaldos y bonos de la patria".