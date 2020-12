Deniegan la libertad bajo fianza al magnate opositor hongkonés Jimmy Lai

Hong Kong (China). EFE/EPA/MIGUEL CANDELA ALTERNATIVE CROP

Hong Kong, 12 dic (EFE).- El magnate opositor hongkonés Jimmy Lai, acusado de violar la polémica Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong por su supuesta "confabulación con fuerzas extranjeras", no obtuvo hoy la libertad bajo fianza, informó la prensa local.

Se trata de la segunda vez que las autoridades judiciales hongkonesas deniegan la libertad bajo fianza a Lai en lo que va de mes, después de que el día 3 recibiera una respuesta similar en un caso aparte en el que se le juzga por presunto fraude.

La acusación sostuvo, en el Tribunal de Kowloon Occidental, que entre el 1 de julio y el 1 de diciembre, Lai -de 73 años y fundador del grupo de medios Next Digital- "solicitó a un país o institución extranjera" la imposición de "sanciones o bloqueos, o la puesta en marcha de otras actividades hostiles" contra el Gobierno de Hong Kong.

El caso se aplazó hasta el próximo 16 de abril, día en el que Lai -conocido crítico del Partido Comunista de China- acudirá también a los tribunales para la vista del citado proceso por fraude.

Lai es el cuarto y más conocido ciudadano hongkonés en ser acusado de violación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional, que contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de "confabulación con fuerzas extranjeras" o "secesión".

El juez encargado del caso es Victor So, uno de los seis jueces designados para ocuparse de los casos relativos a la citada ley, y asimismo el magistrado a cargo del caso de Lai por fraude.

En ese caso, cuya última vista se celebró el 3 de diciembre, otros dos acusados fueron liberados bajo fianza.

Hoy, Lai acudió esposado al tribunal y, antes de ser llevado de vuelta al centro de detención, el empresario saludó a los simpatizantes congregados en la galería, sonrió y alzó el puño, a lo que algunos respondieron enviándole ánimos a voces.

Desde su entrada en vigor, el 30 de junio, se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.

El último de ellos en buscar asilo político -en este caso, en Estados Unidos- es el exdiputado Sixtus Leung, en vistas del rápido deterioro de la situación y hastiado de la permanente vigilancia policial incluso al término de cuatro semanas de prisión, el pasado septiembre, a las que fue condenado por participar en una manifestación no autorizada hace cuatro años.