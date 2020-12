Coronavirus.- Los contagios diarios de COVID-19 rebasan de nuevo los 21.000 casos en Reino Unido

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha confirmado este sábado 21.502 contagios adicionales, en línea con las cifras de los últimos días según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del país.



Así, Reino Unido acumula un total de 1.809.455 casos de COVID-19 y 63,506 víctimas mortales debido a la enfermedad, 424 más que el miércoles.



En cuanto a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias británicas han trasladado que 1.464 personas más han requerido ingreso hospitalario durante la última jornada. Hasta el momento, 16.136 personas están ingresadas en hospitales con la enfermedad, de los que 1.267 necesitan respiración mecánica.



Las autoridades británicas han rebajado este viernes de 14 a 10 los días que un contacto de una persona positiva de COVID-19 tiene que guardar cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad.



La medida, que entrará en vigor este lunes, también se aplicará a las personas que tienen que autoaislarse después de visitar algún país considerado de alto riesgo de contagios por las autoridades de Reino Unido, según ha informado la cadena BBC.



Mientras, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha anunciado la puesta en marcha de pruebas diagnósticas masivas para estudiantes de secundaria en las zonas de Londres, Kent y Essex más golpeadas por la pandemia, ante el aumento de contagios.



Según ha detallado, "hasta ahora" el mayor aumento en las tasas de infección se ha dado en el rango de edad entre los 11 y los 18 años y ha matizado que todos los niños de esas regiones, tengan o no síntomas, tendrán que someterse a test.



"Tenemos que hacer lo posible para parar la propagación en las escuelas", ha dicho, subrayando que el Gobierno británico está "particularmente preocupado" con la situación en estas zonas, ha informado la BBC.



Además, las escuelas de educación secundaria y las universidades cerrarán en Gales e impartirán sus clases online en lo que la ministra de Educación de la región, Kirsty Williams, ha denominado "un esfuerzo nacional para reducir la transmisión de la COVID-19".



Casi la mitad de todas las escuelas de Gales no han confirmado ningún caso de la enfermedad desde que reabrieron en septiembre, pero, a juicio de Williams, hay que reconocer que los centros educativos pueden contribuir a expandir la mezcla de personas fuera del ámbito educativo, recoge 'The Guardian'.



"Cada día, vemos más y más personas ingresadas en los hospitales con síntomas de COVID-19", ha lamentado. Las autoridades sanitarias galesas, por su parte, consideran que la situación de la salud pública en la región se está "deteriorando".