Coronavirus.- Las autoridades sanitarias de EEUU reconocen su "gran preocupación" ante las reticencias a vacunarse

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El comisario de la Administración de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, ha reconocido este sábado que hay una "gran preocupación" ante las reticencias de parte de la población a ser vacunada frente al coronavirus.



La FDA "está muy preocupada por las reticencias a la vacunación". "También somos conscientes de que hay quien siente que la rapidez del desarrollo y el proceso regulatorio les generan preocupaciones por la vacuna", ha declarado Hahn en rueda de prensa recogida por la CNN.



La respuesta a esta preocupación has sido la transparencia sobre los fundamentos científicos de la vacuna de Pfizer/BioNTech y del proceso para su autorización.



En ese sentido, ha rechazado que haya habido presión política para acelerar la autorización de emergencia para la vacuna, emitida finalmente este viernes. "Lo que ha dicho la prensa de que me amenazaron con la destitución si no estaba aprobada antes de una cierta fecha es inexacto", ha indicado.



Así, ha reiterado su compromiso con la "integridad del proceso científico" y ha subrayado que la FDA no solo examinó el resumen del estudio clínico con 40.000 voluntarios, sino que fue a los datos de origen para cerciorarse de que la vacuna es segura y de que tiene un 95 por ciento de efectividad.



"Nuestro increíble equipo ha realizado un esfuerzo heroico día y noche para conseguirlo (...). Hay miles de personas que mueren cada día", ha recordado. "Los beneficios de la vacuna superan por mucho a los riesgos", ha remachado.



Precisamente este sábado, las autoridades sanitarias estadounidenses han informado de que este viernes se registraron 3.309 muertes y 231.775 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un récord histórico desde que comenzó la pandemia. En total, Estados Unidos ha registrado 15.851.735 casos confirmados de coronavirus y 1.597.212 muertes relacionadas con la nueva enfermedad, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.