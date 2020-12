Coronavirus.- Colombia supera los 1,4 millones de casos de coronavirus

30/09/2020 Una persona se somete a una prueba de temperatura antes de entrar a un centro comercial de Bogotá, Colombia. POLITICA SUDAMÉRICA LATINOAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PPI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Colombia ha superado este viernes los 1,4 millones de casos de coronavirus, al registrar 8.998 infecciones en las últimas 24 horas que han situado en 1.408.909 la cifra total de contagios, según el Ministerio de Salud.



Además, 185 personas han perdido la vida por la enfermedad en el país sudamericano que suma desde que comenzó la pandemia 38.669 fallecimientos.



En la actualidad, el país cuenta con 62.592 casos activos.



Asimismo, 7.879 personas han sido dadas de alta, lo que ha supuesto que se superen los 1,3 millones de pacientes recuperados de coronavirus, con un total de 1.304.299 recuperados.



CONFUSIÓN POR LOS PCR DE ENTRADA AL PAÍS



Mientras los casos se mantienen estables, aquellos que quieren visitar el país se encuentran confusos por la contienda judicial entre un abogado particular y el Estado sobre la necesidad de requerir un test de detección PCR de coronavirus a los turistas que lleguen al país.



El abogado Alberto Elías González Mebarak interpuso una denuncia que fue ratificada por un juzgado administrativo que pedía al Estado a imponer de nuevo el requisito de presentar un test de detección PCR negativo para entrar en Colombia, así como que los turistas tuvieran que estar 14 días en cuarentena.



El juzgado falló a favor del abogado, pero el Ministerio de Salud se negó a aplicar el fallo al asegurar que los científicos opinan que no es necesario, lo que ha llevado a que se organice una reunión virtual entre las tres partes.



Según el diario 'El Espectador', el ministro de Salud ha pedido al juez que reconsidere su decisión, mientras que el propio González ha pedido al magistrado que retire de su decisión la imposición de cuarentenas de 14 días porque el Gobierno no puede rastrear a los viajeros.