Conte declarará en el proceso contra Salvini por el secuestro de migrantes en enero

Giuseppe Conte. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Roma, 12 dic (EFE).- El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, testificará el próximo 28 de enero en Roma en el proceso en el que está imputado al exministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, por bloquear durante cinco días a los migrantes a bordo de un barco de la Guardia Costera, y en el que hoy reiteró que fue una acción coordinada por todo el Ejecutivo.

En la segunda vista del proceso preliminar contra Salvini celebrada hoy en Catania, en Sicilia, fueron escuchados los ex ministros del Gobierno, formado entonces por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, de Defensa, Elisabetta Trenta y de Puertos y Transportes, Danilo Toninelli.

Conte que también había sido llamado a declarar pidió en su condición de primer ministro que su declaración se produzca en Roma en la sede de Gobierno y hoy se fijó el 28 de enero para su comparecencia.

Tras esta fecha se fijarán también los testimonios de la actual ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y del entonces vicepresidente del Gobierno y actual ministro de Exteriores, Luigi Di Maio.

Durante la audiencia de hoy además de escuchar a los dos exministros, tomó la palabra Salvini que realizó una declaración en la que defendió "con orgullo" su política de lucha contra la inmigración ilegal y además recordó que estas decisiones se coordinaban con todo el Gobierno.

"Lamento la cantidad de tiempo y dinero que están gastando los italianos, porque alguien en el Parlamento ha decidido celebrar un juicio político", añadió en una rueda de prensa posterior a la vista.

Mientras que, por su parte, Toninelli declaró que "la línea del Gobierno era hacer que otros Estados europeos se interesaran en la reubicación de migrantes. Pero cada desembarco era un caso separado".

Salvini lamentó los demasiados "no recuerdo" del ministro Toninelli durante su declaración ante el juez de la audiencia preliminar.

"Toninelli no recordaba nada, espero que recuerda dónde vive o no podrá irse a casa. Toninelli conmigo votó las prohibiciones de desembarco. Pero ahora se ha olvidado de lo que estaba haciendo", dijo Salvini.

Con la adquisición de las peticiones de la defensa y de la fiscalía y los testimonios, el juez de la audiencia preliminar de Catania decidirá si absolver a Salvini o abrir un juicio.

Los hechos se refieren a cuando, del 27 al 31 de julio de 2019, Salvini bloqueó al barco de la Guardia Costera "Gregoretti", que tenía 135 inmigrantes a bordo, resultado de dos operaciones de salvamento diferentes llevadas a cabo por las autoridades italianas en aguas maltesas a petición de La Valeta.

Mientras era ministro de Interior, el Gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Salvini implementó la llamada política de los "puertos cerrados" impidiendo la llegada de los barcos de las ONG que rescataban migrantes en el Mediterráneo central.

Justo varios días después del caso Gregoretti y tras las tensiones entre la Liga y sus socios, el Movimiento 5 Estrellas y la figura de Conte, Salvini decidió abandonar el Ejecutivo, lo que provocó el nacimiento de un segundo Gobierno con Conte y el apoyo del Partido Demócrata.

El juez quiere esclarecer algunos extremos al haber notado "contradicciones" en las distintas posiciones, por lo que la audiencia preliminar continuará al menos con otras dos vistas.

Una decisión escrupulosa del juez, ya que la Fiscalía de Catania volvió a solicitar, como había hecho en la primera fase del procedimiento, el "no proceder" con el proceso y por tanto la absolución de Matteo Salvini de la acusación de secuestro de persona.