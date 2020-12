Clima.- Merkel compromete 500 millones adicionales para proteger el medio ambiente en los países pobres

La ONU pide a los gobiernos la declaración de la "emergencia climática"



BERLÍN, 12 (EUROPA PRESS)



La canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido este sábado en la cumbre digital de la ONU sobre el clima casi 500 millones de euros para apoyar a los países más pobres en la protección del Medio Ambiente.



"Todos los países deben ser capaces de financiar las inversiones necesarias para la protección del clima", ha declarado Merkel en su intervención por videoconferencia. "Por ello, debería haber capital accesible disponible en todo el mundo", ha añadido.



Merkel ha reiterado además el compromiso de Alemania de duplicar su financiación para el clima hasta 2020 a 4.000 millones de euros anuales. "Y también en el futuro, Alemania continuará haciendo una contribución adecuada", ha remachado.



Los países industrializados comprometieron en 2009 en Copenhague movilizar 100.000 millones de dólares anuales de fuentes públicas y privadas para la protección del clima en los países en desarrollo hasta 2020. Sin embargo, la ONU ha reprochado que esta marca no se había alcanzado todavía.



También ha participado en la cumbre virtual el presidente chino, Xi Jinping, quien se ha comprometido a rebajar las emisiones por unidad de Producto Interior Bruto en "más del" 65 por ciento para 2030 con respecto a 2005, cinco puntos más que su compromiso anterior. El objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones para 2060.



"Es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente para lo que necesita (China) para conseguir la neutralidad de emisiones en 2060", ha apuntado Byford Tsang, del grupo de estudios sobre cambio climático E3G. "El mundo esperaba que China planteara planes más ambiciosos", ha remachado.



Por su parte, Argentina ha anunciado a través de su presidente, Alberto Fernández, que alcanzará la neutralidad de emisiones para 2050 y se fija una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 un 25,7 por ciento inferior a la anterior.



Mientras, el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha prometido cesar la construcción de centrales térmicas alimentadas por carbón tras aumentar 5 gigawatios la producción de este tipo de centrales en los cinco últimos años. Además, para 2030, el 60 por ciento de la energía será de fuentes renovables y el 30 por ciento de los vehículos serán eléctricos.



El primer ministro indio, Narendra Modi, no ha planteado ningún compromiso nuevo pese a que su país es el tercer contaminante del planeta. "India no solo está en vías de lograr los objetivos del Acuerdo de París, sino que estará por encima de ellos", ha asegurado.



Italia, por su parte, donará 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de la ONU, ha anunciado el primer ministro, Giuseppe Conte, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado una nueva ley climática con medidas concretas para impulsar la transición económica hacia la neutralidad de emisiones.



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que su país reducirá sus emisiones "al menos" al 68 por ciento para finales de la década y ha animado a los líderes mundiales a apoyar las innovaciones científicas para ayudar a "defender la Tierra del desastre del calentamiento global".



DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA



Mientras, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a los gobiernos la declaración de la "emergencia climática" para acelerar la transición a la neutralidad de emisiones y este será el objetivo principal de la ONU para el año próximo.



"Cinco años después del Acuerdo de París seguimos sin estar en la dirección correcta. Los compromisos de París distaban mucho de ser suficientes. Nos dirigimos a un catastrófico aumento de las temperaturas de tres grados", ha advertido.



Han quedado fuera de esta cita por falta de un compromiso significativo líderes como el primer ministro australiano Scott Morrison, impulsor de los combustibles fósiles, o el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que propone que otros países financien la protección de la Amazonía brasileña. Tampoco han participado líderes de grandes países emisores como Rusia, México, Indonesia o Arabia Saudí.



En conjunto, 75 líderes mundiales han realizado 45 promesas de reducción de las emisiones, 24 han prometido emisiones neutras y 20, planes de adaptación, ha destacado el presidente de la cumbre de la ONU contra el cambio climático (COP26), Alok Sharma.



"No basta y el reloj sigue avanzando. Las decisiones que tomemos en el próximo año determinarán si desencadenamos un tsunami de catástrofe climática sobre las generaciones venideras", ha advertido Sharma.