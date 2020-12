Clima.- Guterres recuerda cinco años después del Acuerdo de París que la acción climática no va en la dirección correcta

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dado por inaugurada la cumbre virtual sobre la Ambición Climática con una llamada a la acción, cinco años después de la firma del Acuerdo de París, dado que las medidas tomadas hasta el momento no han contribuido a aliviar la situación.



"Todavía no vamos en la dirección correcta" ha hecho saber Guterres, quien ha pedido a los líderes mundiales que declaren un estado conjunto de emergencia climática para garantizar que se alcance el equilibrio medioambiental en 2050.



Guterres ha hecho hincapié en que el mundo ahora es 1,2 grados más caliente que durante la época preindustrial, y que si no cambia de rumbo, podríamos alcanzar un aumento catastrófico de temperatura de 3 grados a finales de siglo.



Guterres ha aprovechado no obstante para aplaudir el compromiso exhibido esta semana por la Unión Europea -- gracias al pacto que desbloquea el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación y al nuevo objetivo de reducción de emisiones -- y Reino Unido. "Estas decisiones merecen ser emuladas", ha hecho saber durante su discurso inaugural de la cumbre telemática, de un día de duración y con sede en Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, recogido por 'The Independent'.



"Mientras el mundo trabaja para recuperarse de los impactos de la pandemia, no podemos volver a la vieja normalidad de desigualdad y fragilidad. Debemos dar un paso hacia un camino más seguro y sostenible", ha añadido Guterres en su cuenta de Twitter.