China.- EEUU pide retirar los cargos contra Jimmy Lai y liberarlo "inmediatamente"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha instado a las autoridades chinas a retirar los cargos contra el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y a liberarlo "inmediatamente", ya que su único "crimen" ha sido "decir la verdad".



A través de su cuenta de Twitter, Pompeo ha calificado la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, bajo la cual ha sido condenado Lai, como "una burla a la justicia".



Además, ha señalado que "el único 'crimen' de Jimmy Lai es decir la verdad sobre el autoritarismo y el miedo a la libertad del Partido Comunista chino", por lo que "los cargos deben ser retirados y él debe ser liberado inmediatamente".



Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado que el país está "profundamente preocupado" ante "la prosecución de casos legales contra figuras prodemocráticas como Jimmy Lai" por parte de las autoridades de Hong Kong.



Lai tiene la nacionalidad británica, aunque las autoridades han especificado que no le pueden proporcionar ayuda consular porque China no reconoce la doble nacionalidad.



Las autoridades de Hong Kong han imputado este viernes a Lai por poner en peligro la seguridad nacional de China y "coludir con fuerzas extranjeras" en el marco de la polémica ley de seguridad nacional.



Lai ha viajado en numerosas ocasiones a Estados Unidos, donde se ha reunido con varios altos cargos, entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo, para manifestar su apoyo a los activistas prodemocracia de Hong Kong. Además, Estados Unidos emprendió una estrategia de sanciones contra altos funcionarios y empresas chinas tras la aprobación de la polémica ley.



El magnate de 73 años, dueño del grupo mediático Next Digital, que incluye al periódico hongkonés 'Apple Daily', fue detenido a mediados de agosto por "conspirar para defraudar", según la cadena CAN.



Los cargos han sido presentados en un momento en que activistas y opositores denuncian un incremento de las medidas en su contra por parte de las fuerzas de seguridad en la región administrativa especial china.