Casemiro: "Tres partidos increíbles, estamos creciendo y se nota"

El defensa inglés del Atlético de Madrid, Kieran Trippier (d), cae ante el centrocampista brasileño del Real Madrid, Casemiro, durante el encuentro disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 12 dic (EFE).- El brasileño Casemiro, centrocampista del Real Madrid, calificó como "increíbles" los tres últimos partidos de su equipo, que está "creciendo y se nota", al tiempo que remarcó que el conjunto blanco no fue superior sólo al Atlético de Madrid en cuanto a la intensidad, sino también "en el fútbol".

"Los equipos están teniendo muchos altibajos. Pasó con el Madrid y está pasando con todos. Era normal tener un bajón y luego subir. Son muchos partidos. Es lo que hay. No buscamos excusas. No somos máquinas. Es importante hablar. Son tres partidos muy sólidos, de equipo e importantísimos para nosotros para coger confianza, buenas sensaciones y este trabajo está siendo fenomenal de todos", dijo en declaraciones a 'Movistar' en el estadio Alfredo Di Stéfano.

"No sólo más agresivos (ha sido su equipo superior al Atlético), sino teniendo el control de balón, también jugando bien al fútbol, con pases entre líneas, presionando arriba... La segunda parte ellos salen un poco más y tienen calidad para jugar. La primera parte la intensidad y el fútbol nuestro ha sido fenomenal", continuó.

Para Casemiro, "es un honor jugar" con Luka Modric y Toni Kroos. De la victoria "sale reforzado el Madrid", según él. "Estamos trabajando, confiamos mucho en Zidane, estamos dando todo por nuestro orgullos, por este escudo, por este club y se nota que estamos todos juntos", dijo el medio centro, que consideró que el árbitro Mateu Lahoz "es el mejor de la Liga".