Carvajal y Lucas Vázquez, exhibición madridista en banda derecha

El defensa del Real Madrid, Carvajal, golpea el balón para conseguir el segundo gol del equipo blanco durante el derbi ante el Atlético de Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 12 dic (EFE).- Así jugó el Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano:

COURTOIS (7): apenas exigido en todo el derbi se mantuvo firme dejando una parada a los 80 minutos a un testarazo de Saúl que evitó el intento de reacción del Atlético de Madrid. Firmó su segundo partido sin encajar goles, clave para la reacción madridista en una semana decisiva.

CARVAJAL (9): reapareció con gran tono físico y fue protagonista del derbi. Lo comenzó instalándose en campo contrario, generando problemas defensivos a Carrasco, y acabó dedicando el gol a su hijo recién nacido con un derechazo tras un despeje de la zaga rojiblanca que lo estrelló en la madera antes de que golpease en la espalda de Oblak. La intensidad del duelo provocó que fuese sustituido por precaución antes de la finalización.

VARANE (6): estuvo poco exigido en labores defensivas, siguiendo de cerca los movimientos de Luis Suárez y perdiendo solamente en una ocasión la espalda a su marca. Rápido en acciones al cruce y potente en el juego aéreo.

SERGIO RAMOS (7): no hubo necesidad para que el jefe de la defensa apareciera en el derbi en el que hizo historia. Pasó a ser el futbolista con más disputados en la historia con 43. Su regreso ha devuelto la estabilidad defensiva al equipo de Zidane con dos partidos que encararon con finales, mostraron la actitud adecuada y los cerraron sin encajar goles.

MENDY (7): impuso su poderío físico en banda izquierda, sin sufrimientos defensivos salvo en una internada peligrosa de Marcos Llorente y con subidas al ataque que se aumentaron en la segunda mitad cuando adelantó líneas el rival y encontró espacios.

CASEMIRO (8): rompió el derbi con un testarazo al cuarto de hora, aprovechando un resbalón de Herrera en su marca, y dominó el partido desde el centro del campo lanzando el dominio de posesión. Recibió un duro golpe en el empeine nada más iniciarse el segundo acto y una amarilla que le impedirá jugar ante el Athletic Club.

KROOS (7): extendió una imagen dominante en el centro del campo, con buen pie en el saque de esquina que provocó el primer gol y descolgándose en ataque cuando encontró espacio, como en la acción derribado al límite del área en la que pidió penalti. Su liderazgo ha sido clave para la reacción del Real Madrid en los tres últimos partidos. Muy fresco físicamente y con continua presencia al mando.

MODRIC (6): rebajó el nivel de brillantez exhibido en Liga de Campeones con un partido para enmarcar frente al Borussia Mönchengladbach, pero impuso la calidad en los momentos de dominio madridista. Siempre con movilidad en el centro del campo, asociándose bien con sus compañeros y dejando detalles de calidad.

LUCAS VÁZQUEZ (8): su momento de forma es espectacular. Comenzó generando desequilibrio con Carvajal por banda derecha, como extremo, poniendo un centro peligroso a Benzema y acabó con exhibición física de lateral, llegando a área contraria en la última acción del partido y viendo como Oblak impedía su gol con una buena intervención. Se ha convertido en indiscutible para Zidane.

BENZEMA (7): el día que se convirtió en el extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid, con su partido 528, dejó buenas lecturas del partido a base de movilidad, sacando a centrales de posición y exhibiendo altas dosis de calidad técnica cada vez que tocó el balón. Le faltó el gol pero lo impidió la manopla de Oblak y la madera.

VINICIUS (5): desentonó el buen nivel global del Real Madrid. Solo destacó en la labor defensiva, dejando gran desgaste corriendo hacia atrás y echando una mano siempre en la presión, pero ofensivamente estuvo desconocido. Nunca encaró, no explotó su velocidad ni generó peligro en ninguna acción y solo fue noticia por un pique con Koke en la última acción antes del descanso.

MARCO ASENSIO (s.c): sus once minutos sobre el césped fueron intrascendentes, sin crear ninguna acción de peligro con el partido ya decidido.

RODRYGO (s.c): lanzó alguna carrera buscando el protagonismo que tuvo en la Liga de Campeones pero con el derbi sentenciado y el Real Madrid reculado en su terreno, no tuvo oportunidad de brillar.

FEDE VALVERDE (s.c): reapareció tras un mes de baja disputando los dos últimos minutos de partido. Roberto Morales