Carmen Morales cumple 50 años ¿siguiendo la estela de Rocío Durcal?

MADRID, 12 (CHANCE)



Si hablamos de grandes de la música, no podemos dejar escapar el nombre de Rocío Durcal, una mujer que dio todo lo que tenía dentro en sus canciones y que consiguió revolucionar el panorama musical con sus letras, pero sobre todo con esas famosas rancheras que recorrieron parte del mundo entero. Sus hijos siempre llevan su nombre por bandera y han permanecido, desde su muerte, en un segundo plano, a diferencia de muchas otras sagas de artistas que han ensuciado la imagen de la figura mediática sacando trapos sucios a relucir.



En esta ocasión, hoy es el cumpleaños de Carmen Morales. La hija mayor de la cantante celebra hoy sus 50 años. Sin lugar a dudas, es una de las más discretas con su vida, a diferencia de su hermana Shaila Durcal a quien hemos visto más y hemos seguido más de cerca su carrera profesional.



Aún así, siempre dispuesta a recordar a su madre en las fechas más importantes, hace poco veíamos como hacía gala de ella en su perfil de Instagram el día Internacional de Rocío Durcal, mostrando todo su cariño y amor a esa persona que no solo le doy la vida, sino que fue un referente para muchos y que significó tanto para nuestro país.



De esta manera, Carmen Morales cumple hoy 50 años, 50 años siguiendo la estela de su madre y de su padre, que aún estando más en la sombra, siempre dejó muy claro a todos sus hijos los valores que tenían que seguir llevando una vez ellos no estuvieran. ¡Muchas felicidades!