Canadá mantendrá cerrada su frontera terrestre con EE.UU. hasta el 21 de enero

En la imagen el primer ministro de Canadá, Justin Trudeauu. EFE/EPA/STR/Archvo

Toronto (Canadá), 11 dic (EFE).- Canadá anunció este viernes que su frontera terrestre con Estados Unidos permanecerá cerrada a todos los viajes considerados no esenciales hasta el 21 de enero de 2021, medida que comenzó a implementar el pasado 21 de marzo para intentar controlar la propagación de la covid-19.

La extensión fue anunciada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Ottawa y posteriormente confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Trudeau dijo que la medida es necesaria ante el continuo aumento de los casos en ambos lados de la frontera.

Los municipios más próximos a la frontera con EE.UU. temen que la reapertura de la frontera a viajes turísticos o para realizar compras empeore la situación ante el elevado número de contagios entre la población estadounidense.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, afirmó en Twitter: "Estamos ampliando las restricciones de viajes no esenciales con Estados Unidos hasta el 21 de enero. Nuestra decisión seguirá estando basada en el mejor consejo de salud pública para mantener a los canadienses seguros".

La medida permite al personal considerado esencial, como camioneros o profesionales sanitarios cruzar la frontera sin restricciones, mientras que a las personas que no son consideradas trabajadores esenciales se les permite viajar a Canadá, pero tienen que comprometerse a pasar dos semanas en cuarentena al entrar.

El cierre de la frontera terrestre entre los dos países y las restricciones impuestas por Canadá ha provocado que los Toronto Raptors, el único equipo canadiense de la liga profesional de baloncesto NBA, se haya tenido que establecer temporalmente en la localidad estadounidense de Tampa para poder iniciar la temporada 2020-2021.

Los Raptors intentaron durante meses lograr un acuerdo con las autoridades canadienses para poder viajar regularmente a EE.UU. y recibir a sus contrincantes estadounidenses en Toronto sin el requisito de la cuarentena, pero el equipo decidió a finales de noviembre trasladarse a Florida para asegurar su participación en la temporada.