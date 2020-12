Broche a la semana fantástica

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol del equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada trece de primera división disputado frente al Atlético de Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 12 dic (EFE).- El Real Madrid selló con éxito su semana fantástica, la que le devolvió las opciones competitivas, la que regeneró su credibilidad, la que le sacó de la oscuridad y la que le devolvió a la condición de aspirante.

Salió de la penumbra Zinedine Zidane y su grupo en la semana más amenazante de todas por las que ha transitado en lo que va de ejercicio. Irregular, inestable y vulnerable, el Real Madrid decaía en la tabla jornada tras jornada sonrojado por rivales menores y ponía en peligro su supervivencia continental.

Sevilla, Borussia Monchengladbach y Atlético Madrid afeaban aún más el panorama blanco. Si había sido superado por adversarios como el Cádiz, el Shakhtar o el Alavés, sin excusa alguna, los agoreros apuntaban a un mañana sin futuro. La temporada avisaba de cierre por derribo en diciembre.

La victoria ante el Atlético Madrid este sábado (2-0) ha culminado el crecimiento y la vuelta de la credibilidad del Real Madrid y de su técnico, del que se cuestiona el futuro al mínimo contratiempo. Vuelve a la Liga el conjunto blanco como volvió el miércoles, tras ganar al Borussia Monchengladbach, a la Liga de Campeones.

Ante el Atlético Madrid alcanzó un nivel impensable en su juego. Del que no se veía capaz hace poco mas de una semana. Se mentalizó en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, ante el que se aplicó, aseó su imagen y sumó los tres puntos (0-1).

Tuvo otro aire ante el Borussia Monchengladbach, ante el que fue dueño del juego, mostró iniciativa y sobre todo fútbol. Presión ordenada, trabajada y escasos apuros.

Un paso más ofreció ante el Atlético Madrid. Para los que minimizaron el triunfo blanco en Europa por la enjundia del rival, sexto en la Bundesliga, el combinado de Zidane dio otro paso al frente.

En el choque contra el conjunto de Simeone ofreció su mejor versión. El mejor encuentro desde hace tiempo. Implicado el equipo, incansable en el esfuerzo, tumbó a un rival que no conocía la derrota desde que cayó, precisamente, con el equipo blanco en la temporada pasada. Veintiséis equipos después, el vecino hincó la rodilla.

Se ha aferrado Zidane a un grupo de jugadores. Concreto, igual escaso. Lejos quedan las famosas rotaciones, con nueve cambios de golpe sin que el nivel de juego lo acusara. Ahora son trece, catorce los hombres que cuentan. La legión de fieles en la que se sostiene el francés, que ha encontrado con la respuesta de veteranos como Luka Modric, de Toni Kroos y, sobre todo, con la implicación y la respuesta de Lucas Vázquez.

El Real Madrid que entró en los últimos siete días con las derrotas contra el Valencia y el Alavés y el empate contra el Villarreal, además del varapalo contra el Shakhtar, aparta otra vez los fantasmas.

Volvió a Europa y se reengancha en la Liga. Queda a tres puntos del liderato del Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, y al que puede dar caza el martes, si vence al Athletic. Cálculos que cuadran después de aquellos tiempos sin ánimo.

No es la primera vez que el Real Madrid ofrece lo mejor de sí desde el alambre, ante rivales de relumbrón, en situaciones límite. Por ver, la respuesta blanca ahora ante la rutina, frente adversarios menores, en momentos de menos exigencia.

Santiago Aparicio