Bolivia repone tras casi una década la vocería presidencial

La Paz, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia repuso este viernes tras casi una década el puesto de vocero presidencial, asumido por el analista político Jorge Richter, que se encargará de hablar de los temas considerados "sensibles" y dependerá directamente del mandatario Luis Arce.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó en una conferencia de prensa a Richter, quien desde la próxima semana fungirá como el vocero presidencial.

Richter dependerá directamente del presidente boliviano, pero tendrá un "trabajo estrecho y coordinado" con el Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Comunicación, explicó Prada.

El nuevo vocero manifestó que su labor se enfocará en llevar la palabra oficial del Estado boliviano cuando el jefe de Estado no pueda o decida no salir a informar y, a la vez, ayudará en el análisis de la coyuntura política.

Según Richter, su trabajo consistirá en "llevar la voz del presidente que si no lo hace de forma permanente o de forma personal, lo hará a través de esta vocería".

También detalló que la vocería será para tratar temas de "Estado nacional" y también aquellos considerados "sensibles" en la política, la estabilidad del Gobierno y la gestión del presidente boliviano.

Además agregó que los medios de comunicación mantendrán "la misma relación" de siempre con los ministerios y viceministerios.

El último vocero presidencial fue Iván Canelas, que en febrero de 2011 pasó a ser ministro de Comunicación tras la decisión del entonces presidente Evo Morales de crear esa institución.

En junio pasado, el Ministerio de Comunicación pasó a ser un viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia en la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez, al igual que las carteras de Culturas y de Deportes.

La supresión de estos ministerios se enmarcó en una serie de medidas para ahorrar y destinar más recursos a atender la emergencia por la pandemia de la covid-19, aunque Arce también repuso luego la cartera de Culturas.