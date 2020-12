Bieito lleva a Berlín un "Lohengrin" virtual, en tiempos de "fakes" y covid

El director escénico español, Calixto Bieito. EFE/David Asta Alares/Archivo

Berlín, 12 dic (EFE).- El director escénico español Calixto Bieito debuta este domingo en la Staatsoper de Berlín con un "Lohengrin" sin público, acorde a las restricciones por la covid y a modo de defensa de valores fundamentales en tiempos de "fake news".

Bieito plasmará a través de la ópera de Richard Wagner los valores de la "justicia y la democracia", en una sociedad que tiene "todos los recursos de la información a su alcance", pero que se mueve en la oscuridad, explica el director previo al estreno, a través la web de la Staatsoper.

Lohengrin demuestra la "importancia de creer en algo", en unos momentos en que no se sabe "qué pasará en los próximos cinco años, tal vez dos años" y donde, además, "no sabemos lo que es cierto y lo que es 'fake'" entre el cúmulo de informaciones recibidas.

El debut de Bieito en la Staatsoper, la ópera que dirige desde 1992 Daniel Barenboim, se produce en la fecha programada, el 13 de diciembre, aunque sin público.

Contará con el tenor francés Roberto Alagna, por primera vez al frente de ese personaje, dos años después de haber cancelado su aparición en el festival Bayreuth (Baviera). Entonces, su anulación ante el templo wagneriano por excelencia justificó en que no había podido prepararse para esa ópera; luego se explicó la ausencia en disensos con el director Christian Thielemann.

Alagna interpretará su "Lohengrin" ante una Staatsoper vacía, para una producción que transmitirá, a partir de las 21.15 GMT, la cadena ZDF/ARTE, para toda Europa, así como la web de la Staatsoper.

El papel de Elsa de Brabante lo asume la lituana Vida Mikneviciute. El resto del reparto incluye a René Pape, Martin Gantner, Ekaterina Gubanova y Adam Kutny.

Son varios los debuts en ese "Lohengrin". Para Bieito (Miranda del Ebro, 1963), es la primera dirección en la Staatsoper; tomará la batuta Matthias Pintscher, por primera vez en un "Lohengrin".

Bieito y la escenógrafa Rebecca Ringst han adaptado la ópera a las normas impuestas por la pandemia. El coro -puntal wagneriano- quedó reducido a 74 miembros para garantizar el distanciamiento.

La Staatskapelle, la orquesta titular, tocará en un formato reducido a 45 músicos -la mitad de lo habitual-. Esta limitación tiene, sin embargo, su justificación histórica, ya que en su estreno en Weimar Franz Liszt dirigió también una orquesta reducida.

UN BÁLSAMO ANTE UNA PANDEMIA SIN TREGUA

Bieito, quien en 2008 dirigió en Stuttgart un "Holandés Errante" y en 2010 un "Parsifal", además del "Tannhäuser" estrenado en 2018 en Leipzig, tendrá así su nuevo desafío wagneriano en Alemania.

Para la Staatsoper, este "Lohengrin" es el "punto culminante de una inusual temporada", en palabras de su director general, Matthias Schulz. La transmisión por el canal ZDF/ARTE es una especie de tabla de salvación, en unos momentos en que se echó el cierre a toda su vida cultural -sean teatros, cines, museos o salas de conciertos.

Las restricciones consensuadas entre el gobierno de la canciller Angela Merkel y los líderes regionales paralizaron la gastronomía, la vida cultural, ocio nocturno e instalaciones deportivas desde el 2 de noviembre hasta, al menos, el 10 de enero.

La pandemia fue menos dura en Alemania que en otros países europeos en la primera ola de marzo-abril, pero ahora castiga al país más poblado de la UE (83,2 millones de habitantes). El viernes se notificaron máximas diarias tanto en nuevos contagios -29.875 casos- como de muertes -598-. El número de positivos en toda la pandemia asciende a 1.300.516 casos, con 21.466 muertos.

No hay perspectivas de alivio a corto plazo y se contempla además el cierre de los comercios no esenciales la próxima semana.

"Echamos mucho de menos el contacto directo con nuestros espectadores", afirmó Schulz. La transmisión virtual es un bálsamo "para poder hacer partícipe al público al menos desde casa".

Tras la transmisión este domingo, a las (21.15 GMT) en ZDF/ARTE y la web www.staatsoper-berlin.de, la producción quedará 30 días a disposición del público europeo en la mediateca de ARTE. EFE

