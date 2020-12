Biden: "EE.UU. volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/DAVID MAXWELL/Archivo

Washington, 12 dic (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que el país regresará al Acuerdo del Clima de París "el primer día" de su presidencia, y que convocará una cumbre mundial sobre el tema en sus "primeros 100 días" en la Casa Blanca.

"EE.UU. volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia, e inmediatamente empezaré a trabajar con mis homólogos en el mundo para hacer todo lo se pueda, incluido convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre del clima en mis primeros 100 días en el cargo", afirmó Biden en un comunicado.

La ceremonia de su toma posesión como presidente está prevista para el próximo 20 de enero.

El anuncio de Biden coincide con la celebración del quinto aniversario del Acuerdo de París, que establece que el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo debe quedar por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y recomienda no superar los 1,5 grados.

Biden agregó que su Administración aumentará "la ambición de los objetivos domésticos" sobre el clima y pondrá "al país en un camino sostenible para alcanzar emisiones netas cero no más tarde de 2050".

Estados Unidos, uno de los principales impulsores del pacto durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), no forma parte del mismo ya que el presidente saliente, Donald Trump, muy crítico con el acuerdo, certificó su salida este año.