Bassino y Caviezel ganan; Pinturault comanda solo y Vlhova confirma el liderato

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Madrid, 12 dic (EFE).- La italiana Marta Bassino ganó este sábado el gigante de Courchevel y el suizo Mauro Caviezel hizo lo propio en el supergigante de Val d'Isere, asimismo en Francia, donde se anotó la primera prueba de velocidad; en una jornada de la Copa del Mundo de esquí alpino que confirmó el liderato de la eslovaca Petra Vlhova y dejó al francés Alexis Pinturault solo al frente de la general.

Vlhova, de 25 años, líder tras la primera manga, no pudo ganar por cuarta vez seguida y se conformó con ser tercera en Courchevel, donde firmó su quinto podio en las cinco primeras carreras pruebas del curso. Pinturault, de 29, que compartía liderato con el suizo Marco Odermatt, comanda, de nuevo en solitario, la competición de la regularidad; tras acabar séptimo el 'súper' de Val d'Isere, donde el helvético fue decimotercero.

Caviezel, de 32 años, no sólo capturó la pasada temporada el Globo de cristal de la disciplina sin ganar ninguna carrera; sino que antes de este sábado su palmarés presentaba diez podios, pero ninguna victoria en la Copa del Mundo.

El suizo, que acaba de recuperarse de una rotura de tendón de Aquiles que se produjo en junio y que tardó 104 carreras en conseguirlo, fue el mejor este sábado en la pista 'OK' de Val d'Isere, donde encabezó un podio de esquiadores felices tras lograr el mejor resultado de sus carreras: el noruego Adrian Smiseth Sejersted -segundo, a una décima- y el austriaco Christian Walder -a 54 centésimas festejaron su primer 'cajón'.

Pinturault fue séptimo, a 86 centésimas del crono -de un minuto, un segundo y 34 centésimas- con el que Caviezel ganó en la pista que lleva las iniciales de los apellidos de los dos héroes locales, Henri Oreiller -campeón en los años 40- y Jean Claude Killy -triunfal en la década de los 60-. En la que el campeón olímpico de la disciplina, el austriaco Matthias Mayer fue undécimo, un puesto por delante del último ganador de la Copa del Mundo, el noruego Aleksander Aamodt Kilde. Odermatt acabó detrás de los anteriores, a un segundo y una centésima de su compatriota Caviezel.

Mención especial para el austriaco Hannes Reichelt, que volvía a la alta competición tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados en una rodilla. Y que, con 40 años, acabó vigésimo quinto una prueba en la que el italiano Alexander Prast fue protagonista de una caída que por fortuna no le provocó lesiones mayores.

Pinturault lidera la general con 276 puntos, 16 más que Odermatt. Ambos se medirán de nuevo este domingo en Val d'Isere, donde sobre el papel ninguno es favorito en el primer descenso del curso.

Nevó en ambas estaciones francesas y tanto la prueba masculina como la femenina se disputaron con escasa visibilidad. Lo que no supuso mayor problema para que la italiana Bassino, que se había anotado la prueba inaugural, en Sölden (Austria), ganase el gigante de Courchevel (Francia), donde Vlhova reforzó su liderato con el tercer puesto; y la estadounidense Mikaela Shiffrin -gran dominadora del deporte rey invernal los pasados años- acabó cuarta.

Bassino, de 24 años, segunda tras la primera bajada, logró su tercera victoria en Copa del Mundo gracias al mejor parcial en la manga decisiva. La italiana cubrió los dos recorridos en un tiempo ganador de dos minutos, 19 segundos y tres centésimas, 49 menos que la sueca Sara Hector, que ascendió del cuarto provisional al segundo puesto final.

Vlhova, que lideraba tras la primera manga, no pudo ganar su cuarta carrera seguida, pero se conformó con subir al quinto podio en las primeras cinco carreras del curso. La eslovaca fue tercera, a 59 centésimas.

Shiffrin, a un segundo y 70 centésimas, acabó cuarta una prueba tras la cuál Bassino -líder de la Copa de gigante, con un pleno de 200 puntos- ascendió al segundo puesto de la general, con 258 unidades, a 162 de Vlhova.

La italiana Federica Brignone, ganadora de la pasada edición de la Copa del Mundo, acabó quinta, por delante de la austriaca Katharina Liensberger, que fue sexta.

Este domingo se disputará, de nuevo en Courchevel, otro gigante de la Copa del Mundo.

Adrian R. Huber