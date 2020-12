Bálsamo o purgatorio

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi durante el partido de la jornada final de la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE/Alberto Estévez

Barcelona/Valencia, 12 dic (EFE).- El Barcelona, tras la última derrota liguera en Cádiz, y dejarse la primera plaza del grupo de la Liga de Campeones contra el Juventus Turín, necesita un bálsamo este domingo contra el Levante para empezar a huir del purgatorio en el que se ha convertido la Liga, lo que tratará de evitar un rival que llega con el deseo de aprovechar las urgencias locales.

Al equipo azulgrana solo le vale sumar los tres puntos contra el conjunto 'granota'. Suena a tópico, pero así es. No solo para recortar distancias con respecto al Atlético de Madrid o el Real Madrid, que este sábado se ven las caras, sino para respirar después de firmar el peor arranque liguero de los últimos 33 años.

Nunca, desde que se instauró la Liga de tres puntos en 1995, el equipo azulgrana había sumado tan pocos puntos en las diez primeras jornadas. De hecho, si se hiciera la traslación del sistema de puntuación de tres puntos habría que remontarse a la temporada 1987-88 para encontrar un arranque liguero peor que el actual.

En las diez primera jornadas, el equipo entrenado por Ronald Koeman ha sumado 14 puntos, con un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. Un inicio que le ha apartado de las posiciones punteras de la competición que lidera el Atlético de Madrid, con doce puntos más que los azulgrana.

Por si eso no fuera poco, el pasado martes el Juventus le arrebató la primera plaza del Grupo G de la Liga de Campeones, tras ganar por 0-3 en el Camp Nou.

El encuentro contra el Levante, antepenúltimo clasificado, será el primero de los cuatro partidos que disputará el Barça en el Camp Nou antes de que acabe el año. Se presenta como una oportunidad para despejar las dudas de unos jugadores que cuando se ven por detrás en el marcador les cuesta cambiar el rumbo de los partidos.

Además, tras las dos últimas derrotas, se le ha insistido al técnico holandés en la posibilidad de cambiar el 4-2-3-1 por el 4-3-3, pero de momento se ha mostrado reacio.

Tiene poco a elegir Koeman sin los lesionados Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto. Así, no es descartable que dé minutos a jóvenes de la casa como el joven extremo Konrad de la Fuente o el centrocampista Riqui Puig, uno de los destacados en la derrota contra el Juventus. Aunque donde hay más dudas es en el eje central con Lenglet, en horas bajas, Umtiti y Araújo, recién recuperados, y el defensa del filial Óscar Mingueza tapando agujeros de una planificación deportiva muy cuestionada.

El Levante se desplaza reforzado tras su victoria ante el Getafe de hace siete días, que cerró una crisis de ocho semanas seguidas sin ganar y aspira a hacerlo por primera vez ante el Barcelona a domicilio.

El entrenador del Levante, Paco López, que como local ha logrado hasta tres triunfos ante el Barça, recordó en la rueda de prensa previa al choque que hace dos temporadas a punto estuvieron de empatar con un tiro al palo de Bardhi y que el año pasado rozaron también la igualada a dos goles.

Paco López mantiene las bajas por lesión de José Campaña y Enis Bardh y tras el buen rendimiento del equipo ante el Getafe no se esperan muchos cambios en el once inicial, aunque Miramón podría entrar por Coke Andújar en el lateral derecho después de varias semanas de ausencia.

Vukcevic y De Frutos parecen fijos en el equipo titular, mientras que Malsa podría desbancar de la formación a Gonzalo Melero o Rochina, que estuvieron algo más apagados que el resto en el último partido.

Quienes han hecho méritos para garantizarse un hueco en el equipo son Dani Gómez y Roger, que marcaron un gol cada uno la semana pasada y Roger, además, ha firmado esta semana su renovación con el Levante hasta 2024.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Konrad o Coutinho; Braithwaite.

Levante: Aitor; Coke o Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Rochina, Vukcevic, Malsa o Melero, De Frutos, Roger, Dani Gómez.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT)

Puestos: Barcelona (9º, 14 puntos); Levante (18º, 11 puntos)

La clave: Las distracciones defensivas del Barcelona. En los últimos partidos ha encajado goles cómicos por problemas de concentración de sus jugadores.

El dato: El Barcelona suma un pleno de victorias en las catorce visitas ligueras del Levante.

La frase:

- Koeman: "No es verdad que la plantilla quiera cambiar el sistema de juego".

El entorno: El 4-2-3-1 está cuestionado por una parte del entorno y cada vez son más las voces que piden a Koeman que estudie regresar al 4-3-3.