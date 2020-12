AMP3.- Venezuela.- La oposición venezolana celebra su consulta popular con el reto de lograr una alta participación

Denuncian incidentes violentos contra puntos de votación en doce de los 23 estados de Venezuela



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La oposición venezolana ha organizado para este domingo el día presencial de una consulta popular para rechazar la "farsa" de las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que el oficialismo se hizo con el 90 por ciento de los escaños de la nueva Asamblea Nacional en una jornada con apenas el 30 por ciento de participación.



Precisamente la participación será el principal objetivo de esta consulta de la oposición para cuestionar la legitimidad del presidente, Nicolás Maduro. "¡LLEGÓ EL DÍA! #HoyTodosALaConsultaPopular por Venezuela. Desde las 8am podrás asistir a los Centros para la Consulta y ejercer tu derecho. Si ya lo hiciste por internet, puedes ir a ratificar tu voluntad con tu código", ha publicado el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó en un mensaje en Twitter.



"Hoy #12Dic nos encontramos en las calles, en el espacio donde nos convertimos en mayoría (...). Demostremos unidos y movilizados que no nos vamos a rendir hasta ver renacer la libertad en nuestro país", ha añadido Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país.



La votación ha comenzado a las 8.00 horas (13.00, hora peninsular española), con la apertura de los 3.033 puntos sostenidos por "miles" de voluntarios anunciados por redes sociales por la oposición, en las que proliferan las fotografías y vídeos de ciudadanos votando tanto dentro como fuera del país.



Guaidó ha votado en el centro comercial Costa del Sol de su estado natal, Vargas. "Ya alcé la voz por Venezuela y participé en la #ConsultaPopular. Los venezolanos estamos hoy en la calle expresando nuestra voluntad de lucha por cambiar nuestro país. ¡Alza la voz! #HoyTodosALaConsultaPopular", ha publicado Guadió en Twitter.



Tras depositar su papeleta, Guaidó ha recorrido recorrió otros centros de participación de la consulta popular ubicados en la zona. "Sí hay razones para luchar, para no rendirnos. ¡Hoy alza la voz por Venezuela!", ha declarado.



En Madrid también ha habido votación de la consulta de la oposición con presencia de Antonio Ecarri, el embajador en España designado por Guaidó, quien ha destacado la importancia de participar.



Ecarri espera una alta participación. "Estamos convencidos de que así como más del 80 por ciento dejó de participar en la farsa electoral del 6 de diciembre, hoy más del 70 por ciento de los venezolanos, del 80 por ciento de los venezolanos se podrán expresar libremente", ha remachado.



El antecedente más claro de la consulta es la organizada también por la oposición en julio de 2017 para rechazar la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, un órgano controlado por el oficialismo para sustituir a la Asamblea Nacional con mayoría de la oposición.



Entonces, la oposición dijo haber reunido 7,6 millones de votos, una cifra que estará en la mente de todos a la hora de medir el éxito de la convocatoria de este domingo. En contraste, en las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado domingo en las que la oposición pidió abstención, la participación alcanzó el 31 por ciento de los 20,7 millones de venezolanos censados.



INCIDENTES VIOLENTOS



Durante la jornada, la oposición ha denunciado incidentes violentos en al menos doce de los 23 estados en los que está dividido administrativamente el país en contra de los centros de votación. En concreto, el dirigente opositor Freddy Guevara y miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular ha señalado al Gobierno Maduro por ordenar la represión debido a la gran afluencia, según recoge el portal Efecto Cocuyo.



Así, en Ciudad Ojeda, grupos civiles apoyados con personal de la Alcaldía de Lagunillas "se robaron" el material en puntos de participación. Según Guevara se han producido hechos similares en los estados de Apure, Vargas, Aragua, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Yaracuy, Falcón, Miranda, Trujillo, Guárico, Táchira y Zulia.



En Cagua, estado Aragua, fueron desalojados los siete puntos de participación, denunció, por órdenes de la policía municipal y de la alcaldesa, Miriam Pardo. Mientras que en San Antonio del Táchira, en el sector Cayetano Redondo, la mesa fue visitada por grupos irregulares y militares, quienes dieron a los presentes entre voluntarios y participantes, 30 minutos para que se retiraran.



En Bolívar, efectivos de la Guardia Nacional y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomaron fotografías de la votación como forma de amedrentamiento. Algo parecido ocurrió en Altavista, parroquia Sucre de Caracas, donde la Policía Nacional Bolivariana amenazó con cárcel a los presentes en el punto de consulta.



Guevara ha señalado que se ha producido un incremento de los ataques pasado el mediodía ante la mayor presencia de personas en los distintos puntos de la consulta en todo el país. "Incrementaron la represión a medida que avanzó el día porque están viendo a la gente participar, convocaron a una celebración en las plazas Bolívar pero no lograron llenar ni una para poder mostrarla y ante la frustración atacan a la gente que salió a ratificar que quiere cambio en la consulta popular", ha asegurado.



El propio Guaidó ha denunciado menazas y agresiones de grupos colectivos armados contra los voluntarios en puntos de la consulta, específicamente en Catia La Mar, Ciudad Ojeda (Zulia), Caracas y varias zonas del estado Aragua. "En Aragua hay detenidos, en Ciudad Ojeda civiles armados agredieron brutalmente a los voluntarios (...) malandros armados que atentan contra la vida de los voluntarios. Eso no empañará el éxito de la jornada, por ahora se trata de salvaguardar la vida", ha subrayado.



SEIS DÍAS DE VOTO TELEMÁTICO Y UNO PRESENCIAL



La consulta popular arrancó el 7 de diciembre con la apertura de la participación vía web o por aplicación móvil. Desde el lunes y hasta el sábado se ha podido votar vía telemática y ya el domingo se puede validar de forma presencial ese voto a distancia o votar directamente en los centros de votación habilitados.



La consulta, en la que puede participar cualquier ciudadano venezolano con documento de identidad o pasaporte en vigor o caducado, incluye tres preguntas: "¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?" es la primera.



"¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?" es la segunda pregunta. La última es "¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?".



"No nos vamos a rendir, mañana vamos juntos a alzar la voz para recuperar a nuestro país, por los sueños de todos", declaró el sábado Guaidó para animar a participar en la consulta, convocada con el lema "Venezuela alza la voz contra Maduro".



También el disidente venezolano Leopoldo López, huido del país y afincado en España, ha emplazado desde Colombia a votar a "millones de venezolanos" para "mantener encendida la llama de la lucha por la libertad y la democracia". "Diremos sí a la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables", ha remachado en un mensaje publicado en Twitter.



Mientras, el presidente Nicolás Maduro ha restado importancia a la consulta, ajena al control del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Nadie podría pensar que una consulta por internet tiene valor legal, constitucional, solamente tiene valor informativo", declaró Maduro el pasado jueves durante un acto con los diputados electos.