AMP.-Francia.-Al menos 119 detenidos durante una nueva jornada de protestas en Francia contra la ley de seguridad global

05/12/2020 Manifestación contra la Ley de Seguridad Global en Rennes, Francia POLITICA EUROPA FRANCIA JEREMIAS GONZALEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Policía francesa ha detenido este sábado al menos a 119 personas durante una nueva serie de concentraciones en todo el país contra la polémica ley de seguridad global que limita la captación de imágenes de las fuerzas de seguridad.



El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, confirmó en un primer momento 24 detenidos, posteriormente 50 por la prefectura parisina, en un mensaje de Twitter con una imagen de un destornillador presuntamente utilizado por los alborotadores; "objetos que no tienen cabida en una manifestación". Más tarde, el Ministerio del Interior publicó la cifra de 119 detenidos hasta las 17.30 horas.



"Ya son 24 detenciones en París y se han incautado herramientas que no tienen cabida en una manifestación. Gracias a la Policía y a los gendarmes movilizados hoy contra los matones", ha publicado Darmanin en Twitter. "Sé que los franceses apoyan a nuestras agencias policiales", ha señalado Darmanin en un mensaje posterior.



Los enfrentamientos han acabado ocurriendo a pesar de que los organizadores de la marcha de París habían suspendido parcialmente la convocatoria al entender que no se cumplían las condiciones de seguridad necesarias. No obstante, decenas de manifestantes acabaron concentrándose en la Plaza de la República, escenario habitual de las protestas.



Ante la escalada de tensión posterior, la Policía "intervino en medio de la marcha y arrestó a varios individuos para evitar la formación de los llamados 'bloques negros' de alborotadores". De hecho, las fuerzas de seguridad han empleado cañones de agua para disolver a los manifestantes y la prensa ha descrito como "impresionante" el despliegue de fuerzas del orden.



MOVILIZACIONES EN OTRAS CIUDADES



También se han registrado concentraciones en Lyon, Estrasburgo, Burdeos, Lille, Dijon, Caen, Tours, Estrasburgo o Nancy. En Lyon la prefectura ha cifrado en unos 2.000 los asistentes a la protesta. Las fuerzas de seguridad han empleado gas lacrimógeno tras constatar el lanzamiento de objetos contra los agentes.



En Montpellier han sido unos 1.800 los asistentes, siempre según fuentes oficiales, durante una protesta que ha transcurrido pacíficamente. "No sólo estoy protestando contra la ley de seguridad global. Nos dirigimos hacia demasiadas restricciones, en general", ha argumentado una estudiante de 23 años, Coline Marguet, citada por la televisión BMFTV.



En Estrasburgo han sido 1.300 los manifestantes para protestar concretamente contra el conocido como "registro sindical" y han marchado tras una pancarta con el lema "Todos juntos contra la ley de seguridad global". "La movilización sigue estando fuerte. La oposición continúa", ha destacado el secretario general departamental del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), Laurent Feisthauer.