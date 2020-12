Alemania sigue cerca de máximos: 28.438 nuevos casos de covid y 496 muertes

Nuremberg (Alemania) EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Berlín, 12 dic (EFE).- Alemania registró en las últimas 24 horas 28.438 nuevos contagios por covid-19 y 496 muertes, unas cifras próximas a los máximos del viernes, informó este sábado el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia.

En comparación, en las 24 horas previas se habían registrado 29.875 casos y 598 víctimas mortales.

En los últimos siete días se han contabilizado 135.944 casos en Alemania -el país más poblado de la UE con 83,2 millones de habitantes-, con lo que la incidencia acumulada en ese período para el conjunto del país es de 163,8 casos por cada 100.000 habitantes.

En total, Alemania ha registrado 1.300.516 contagios por coronavirus (el 1,5 % de la población), de los que 21.466 han fallecido. El RKI estima que la cifra de recuperados se eleva ya a 957.500 personas, mientas que unos 320.000 están ahora mismo infectados por el Sars-CoV2.

NUEVAS RESTRICCIONES

Ante el empeoramiento de la situación sanitaria, se especula con que la canciller, Angela Merkel, y los jefes de los 16 Ejecutivos regionales se reunirán este domingo para decretar nuevas restricciones. La cita, sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente.

Merkel defendió el pasado miércoles un endurecimiento de las restricciones a la vida pública y la actividad económica, también en Navidad, ante el elevado número de muertos. Pero las competencias en ese ámbito recaen en los estados federados, que hasta el momento se han mostrado reticentes o no han sido capaces de consensuar una postura unificada.

No obstante, algunos "Länder" han empezado a moverse por su cuenta en esa dirección. Este domingo se inicia en Sajonia (este) un confinamiento completo -con colegios y comercios cerrados- y Baden-Württemberg (suroeste) aplica nuevas restricciones desde este sábado.

Otros, como Baviera (sur), han aplicado medidas en los últimos días más allá de las consensuadas a finales de diciembre. Incluso la determinación a mantener los colegios abiertos se está resquebrajando ante la necesidad de reducir los contactos interpersonales al máximo.

Según publica este sábado el diario "Bild", Cancillería apuesta por cerrar comercios, colegios y guarderías a partir de este miércoles.