ACTUALIZA 1-Líder católico de México respalda uniones civiles para parejas del mismo sexo

Por David Alire Garcia

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic (Reuters) - El principal líder de la Iglesia Católica mexicana dijo que está de acuerdo con los recientes comentarios del papa Francisco en apoyo de la protección legal que ofrecen las uniones civiles para parejas homosexuales y enfatizó que ningún miembro de la familia debería ser rechazado.

México es el segundo país con más católicos en el mundo después de Brasil, con alrededor de un 80% de sus casi 130 millones de habitantes que forman parte de la Iglesia. Históricamente el país ha sido conservador en cuestiones sociales.

El cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, dijo en una entrevista que respalda los comentarios del papa Francisco en un documental que se estrenó en octubre y utilizó imágenes inéditas de una entrevista que concedió a la cadena mexicana Televisa.

Los comentarios marcaron la primera vez que un papa en ejercicio defendió cualquier protección legal para las parejas homosexuales.

"Muy de acuerdo con el santo padre, muy de acuerdo", dijo Aguiar, considerado un aliado al papa Francisco, quien habló con Reuters antes del festejo del sábado de la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia mexicana.

En el documental, titulado "Francesco", el papa dice "los homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente".

Las palabras del papa no señalaron ningún cambio en la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, que el Vaticano enfatizó después de que los comentarios llegaron a los titulares de todo el mundo.

Pero el tono más abierto e inclusivo de Francisco ha marcado un fuerte contraste con su predecesor más conservador, el papa Benedicto XVI.

"Todos son hijos de Dios, todos son miembros de la familia, y si estamos luchando porque las familias estén unidas, pues independientemente de sus conductas, no dejan de ser hijos, y eso es lo que dijo el papa Francisco. Todos tienen derecho a su familia", dijo Aguiar.

El cardenal, quien ha cabildeado contra el derecho al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentó que los padres nunca deben rechazar a sus hijos abiertamente homosexuales.

"Lamentablemente (sucede) que un hijo en algunas familias se declara abiertamente homosexual, y ya no quieren ver nada con él. Y eso no puede ser, no puede ser", sostuvo, haciéndose eco del sentimiento de Francisco.

"Si ellos, por su decisión, su libertad, deciden estar con otra persona y unirse, esta es la libertad", opinó.

Al igual que el pontífice argentino, Aguiar, de 70 años, apoya las reformas históricas que la Iglesia implementó en la década de 1960 y que la acercaron más a los fieles y abrazaron una enseñanza social dirigida a aliviar la miseria humana, enfocándose menos en lo que el cardenal llamó una "mentalidad clerical" que prioriza la institución.

Aguiar agregó que queda mucho trabajo por hacer para abordar la pobreza y la desigualdad en México y el resto de la región. "América Latina es la región del mundo más desigual", dijo. "¡Y muchos somos católicos! ¿Qué testimonio da de esta inequidad?". (Traducido por Noé Torres)