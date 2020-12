Zidane dice que Atlético es el gran candidato al título antes del derbi

Dic 5, 2020 Foto de archivo del DT del Real Madrid Zinedine Zidane en el partido de su equipo ante Sevilla por la liga española. Pool via REUTERS/Angel Fernandez

MADRID, 11 dic (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que el Atlético de Madrid debería ser tratado como el favorito al título esta temporada, antes del derbi del sábado por la liga.

El Atlético del DT argentino Diego Simeone lidera las posiciones y es el único equipo invicto en la liga después de 10 partidos, con 26 puntos ganados sobre 30 posibles.

El equipo rojiblanco le lleva seis puntos al Madrid con un partido menos jugado, y Zidane reconoció que sus actuaciones hasta ahora marcan que los dirigidos por Simeone son el equipo a batir.

"Sí, seguro", dijo Zidane en rueda de prensa al ser consultado sobre si el Atlético es el candidato a la corona. "Es lo que están demostrando en el campo. Hoy son primeros y siempre han sido un equipo competitivo".

"Como siempre, en un partido hay muchas cosas en juego. Queremos pensar en lo de mañana, un buen partido, un derbi, que queremos jugar porque nos gustan estos partidos", agregó.

El francés también elogió al mediocampista del Atlético Marcos Llorente, una de las grandes figuras del equipo de Simeone que pasó por las categorías formativas del Madrid antes de cruzar de vereda en 2019.

"No me está sorprendiendo. Es un jugador de alto nivel y que está demostrando otra faceta que no tenía en el Real Madrid. Se sabía que tenía mucha calidad y me alegro por él", señaló.

Zidane dijo que el mediocampista uruguayo Federico Valverde y el defensa Dani Carvajal están en condiciones de volver a jugar. "Van a estar mañana con nosotros, han entrenado con normalidad y van a estar".

Pero el Madrid no contará con los delanteros Eden Hazard, Luka Jovic y Mariano Díaz, así como con el mediocampista Martin Odegaard.

(Reporte de Joseph Walker. Editado en español por Javier Leira)