Venezuela.- Leopoldo López dice que la oposición sola no puede con Maduro y apela a la unidad y a la ayuda internacional

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha apelado este jueves a la unión de las fuerzas opositoras del país para seguir presionando al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, al mismo tiempo que ha insistido a la comunidad internacional en que continúe ofreciendo su apoyo, pues ellos, ha dicho, por sí solos no pueden.



"Nos tenemos que reagrupar, nos tenemos que organizar, y presionar para que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y verificables y salir de la dictadura", ha dicho López en una rueda de prensa celebrada en Bogotá, tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque.



"En este momento decimos al mundo que no podemos solos. Necesitamos la ayuda del mundo para seguir presionando la dictadura de Nicolás Maduro", ha reconocido López, quien ha propuesto a la comunidad internacional que siga con las "herramientas diplomáticas" y las "sanciones" contra aquellos que han sido señalados como "violadores de los Derechos Humanos".



López ha insistido en que la oposición debe seguir "protestando" cuanto sea necesario tanto fuera como dentro de Venezuela y en ese sentido ha anunciado su apoyo a la consulta popular propuesta por el otro líder opositor, Juan Guaidó, y ha animado a la gente a que vote y participe en las manifestaciones previstas para este sábado, coincidiendo con el último día de votación.



"La lucha por la libertad en Venezuela no es de izquierdas ni de derechas. Es una lucha de todos los que crean en la democracia, de todos los que crean en la libertad", ha dicho López, quien no ha escatimado en ataques hacia Maduro, a quien ha calificado de "criminal", "corrupto" y "dictador".



El dirigente opositor también ha asegurado que pese al resultado de las últimas parlamentarias, a las cuales ha calificado de "fraude", Guaidó permanecerá en el país y seguirá presidiendo la Asamblea Nacional, ya que "no puede ser sustituida por una que fue electa bajo condiciones fraudulentas".



"Guaidó se va a mantener en Venezuela. Lo digo claramente: Guaidó se queda en Venezuela", ha enfatizado.