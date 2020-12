Venezuela.- España cerrará la Agregaduría de Defensa en Venezuela y gestionará desde Cuba sus asuntos militares

04/12/2020 La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto en memoria del teniente general Francisco Veguillas Elices, en la Sede del Ministerio, en Madrid (España), a 4 de diciembre de 2020. El militar fue asesinado por la organización terrorista ETA en julio de 1994. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



España ha decidido cerrar a partir del próximo año la Agregaduría de Defensa en Venezuela y gestionar desde Cuba las relaciones militares con el Gobierno de Nicolás Maduro, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.



Las mismas fuentes apuntan que la decisión, adelantada por The Diplomat, se debe a motivos eminentemente presupuestarios. La competencia es del Ministerio de Defensa, que no ha dado detalles del asunto.



Las Agregadurías de Defensa se encargan de coordinar las relaciones militares con los países en los que están ubicadas. A partir de 2021, los asuntos militares de Caracas serán dirigidos desde la Agregaduría ubicada en La Habana (Cuba).



La alerta fue lanzada por la venezolana Asociación Civil Control Ciudadano, que ve "inexplicable" el cierre de la que era la única agregaduría militar en Caracas de un país miembro de la OTAN.



"Después de casi 100 años de presencia en el país, y a pesar de que el gobierno de Maduro mantiene la agregaduría militar de Venezuela en España, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha ordenado el cierre de la agregaduría militar de España en Venezuela, lo cual pone en tela de juicio la atención apropiada de la situación venezolana, donde lo militar constituye un pilar de poder", denunció el 'think thank'.



Esta decisión coincide además con las obras que está realizando el Gobierno en Caracas en un edificio destinado a albergar la nueva sede unificada que alojará la Cancillería de la Embajada, el Consulado General de España, la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Oficina Comercial y otras Consejerías y Agregadurías instaladas actualmente en la Embajada.