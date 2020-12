"Toy Story" tendrá una precuela centrada en el personaje de Buzz Lightyear

Fotografía cedida por Pixar/Disney que muestra al personaje de Toy Story Buzz Lightyear. Más de 25 años después del estreno de "Toy Story", Pixar continuará exprimiendo su universo de juguetes animados con una precuela que se centrará en el personaje de Buzz Lightyear. EFE/ Pixar/Disney

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic. (EFE).- Más de 25 años después del estreno de "Toy Story", Pixar continuará exprimiendo su universo de juguetes animados con una precuela que se centrará en el personaje de Buzz Lightyear.

La película, anunciada este jueves durante una presentación para inversores del grupo The Walt Disney Company, es el próximo proyecto de "Pixar" y contará con el actor Chris Evans ("Captain America") como la voz del protagonista, que no será el carismático muñeco sino un piloto humano.

"Para ser claros, esto no es sobre el juguete de Buzz Lightyear. Es la historia del origen del humano Buzz Lightyear en el que se basa el juguete", escribió el propio Evans después del anuncio.

En las películas de Pixar, el muñeco amigo de Woody estaba basado en el piloto de una franquicia espacial que nunca llegó a conocerse a lo largo de las cuatro entregas de la saga de "Toy Story",

La película que se adentrará en ese nuevo mundo se estrenará en cines el 17 de junio de 2022, anunció el estudio, que únicamente desveló una imagen en la que se ve al personaje animado de manera más realista de lo habitual.

NUEVA YORK Y LA COSTA ITALIANIA, ESCENARIO DE PRÓXIMAS PELÍCULAS

Antes de "Lightyear", Pixar estrenará dos cintas.

Primero, este 25 de diciembre será el turno de "Souls", que continuará el éxito de "Inside out", pero en esta ocasión cambiará las emociones por personajes que construyen el "alma" de los seres humanos, unidas en la gran pantalla con el otro significado en inglés de la palabra: El género musical.

Después, en verano de 2021 llegará "Luca", una celebración de la amistad entre dos niños, Luca y Alberto, que tendrá como escenario el verano de la costa italiana.

Además, Pixar se adentrará en la televisión con tres series: "Dug Days", derivada de la película "Up", otra sobre el protagonista de "Cars", Lightning McQueen, y finalmente, "Win or Lose" sobre el mundo del deporte.