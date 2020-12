Time elige Personas del Año a los sanitarios que luchan contra la covid-19

Es un reconocimiento a "los trabajadores de la salud que están en primera línea, que están arriesgando sus vidas para ayudar a salvar las nuestras", aseguró la revista, que presentó la portada con la que saldrá publicado su número de este viernes. EFE/Toni Albir/Archivo

Nueva York, 10 dic (EFE).- Los profesionales de la salud que han luchado y continúan luchando en primera línea contra la covid-19 fueron elegidos este año como las Personas del Año de la Revista Time, que ha querido destacar también la labor del doctor Anthony Fauci, el rostro más popular de EE.UU. frente a la pandemia.

Es un reconocimiento a "los trabajadores de la salud que están en primera línea, que están arriesgando sus vidas para ayudar a salvar las nuestras", aseguró la revista, que presentó la portada con la que saldrá publicado su número de este viernes.

Con el subtítulo "El Guardián del Año" la portada presenta una imagen en la que aparecen cuatro trabajadores del sector sanitario con un mascarilla cubriéndoles nariz y boca.

Se trata de Pete Sands, un trabajador de ayuda humanitaria de Utah que organizó pruebas de covid-19 y reparto de comida en una reserva de indios Navajos y de la enfermera de Filadelfia Shelah McMillan, que trabajaba en un colegio donde estableció una línea telefónica para ayudar a alumnos y padres a resolver cuestiones sobre a enfermedad.

También aparecen como ejemplos de los miles de rostros de sanitarios en todo el planeta, una médica especializada en las vías respiratorias, Rebecca Martin, que no dudó en viajar de Arkansas a Nueva York, cuando este estado se convirtió en el epicentro de la pandemia en el país, y la sanitaria Archana Ghungare, que trabaja en una zona rural de Maharshtra (India) para identificar a los enfermos y ayudar en sus tratamientos.

"La pandemia de la covid-19 ha dejado al mundo en suspenso. Sin embargo, todos los que fueron considerados esenciales, como los trabajadores de la salud, los del servicio postal, los trabajadores de saneamiento, los del transporte y muchos otros, tenían que seguir adelante", recoge la revista.

Además, insiste también en que "al arriesgar su vida diariamente por los extraños que llegaban a su lugar de trabajo, hicieron visible un principio fundamental tanto de la medicina como de la democracia: La igualdad".

EL DOCTOR ANTHONY FAUCI, LA CARA DE LA LUCHA CONTA LA COVID EN EEUU

Aunque no lo recoge en su imagen de portada, la revista ha querido también poner en valor la contribución del doctor Anthony Fauci, el máximo responsable del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y que se ha convertido en el científico más visible en el país desde el estallido de la pandemia.

"En Washington, el Dr. Anthony Fauci lideró no sólo la batalla contra la covid-19, sino también la lucha por la verdad: los mensajes claros y consistentes son fundamentales para la salud pública. Con firme integridad, Fauci empujó y corrigió educadamente a un presidente acostumbrado a actuar en una realidad de su propia construcción, animado por la ferviente repetición de mentiras", sostiene la revista en reconocimiento al trabajo de este científico.

"Ellos arriesgaron sus vidas y haciendo eso, salvaron un número incontable de otras vidas. Uno de esos trabajadores de primera línea, que pasó parte del día haciendo visitas en el hospital es el doctor Anthony Fauci", aseguró la publicación que el año pasado eligió como Persona del Año a la joven activista del medioambiente Greta Thunberg.

No es la primera ver que Time se decanta por valorar la labor de un colectivo en lugar de una persona ya que en 2017, por ejemplo, distinguió las integrantes del movimiento MeToo, por su campaña contra los abusos sexuales.

UN AÑO POCO HABITUAL

En un breve video para repasar los últimos doce meses vividos, especialmente en Estados Unidos, la revista se decanta por definir 2020 como un año atípico.

"Ha sido un año que se aprovechó de los débiles y los enfermos, un año que se cobró vidas y puso a prueba la confianza, un año lleno de división y que ha terminado en caos. Ha sido un año dominado por la asombrosa pérdida de vidas humanas en todo el mundo. Pero es un mundo todavía lleno de coraje, compasión y corazón", sostiene.

LOS FINALISTAS

Este año Time quiso agregarle un poco de intriga al anuncio de su Persona del Año y a primera hora de la mañana anunció cuatro finalistas.

Así, en la final acompañaban a los trabajadores sanitarios el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente electo, Joe Biden, y el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) que se extendió en mayo por todo el país para exigir la igualdad entre blancos y negros y mostrar el rechazo a la violencia policial contra la comunidad negra.

"Los editores de Time consideraron para la selección de este año a cuatro candidatos que fueron los que más afectaron a las noticias o a nuestras vidas para bien o para mal", aseguraba la publicación.

De Biden destacaban que había superado el récord del presidente elegido con más votos y que estaba en posesión de Barack Obama.

De Trump, que su Administración ha sido muy criticada por su respuesta ante la pandemia de la covid-19 y que desde su derrota electoral ha denunciado sin bases el fraude electoral y ha "dicho falsamente" que él es el ganador.

Del movimiento que estalló tras el asesinato en mayo del ciudadano afroamericano George Floyd Time subrayó que ha logrado "algunos resultados positivos" desde su comienzo y que está lejos de haber llegado a su fin.

Entre todos, la revista se ha decantado por la lucha contra la covid-19 que quedará grabada a hierro y fuego y por muchos años en el colectivo popular de todo el planeta.