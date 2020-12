Sánchez: La estrategia de vacunación en Europa es la historia de un éxito

EFE/Horst Wagner

Bruselas, 11 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió este viernes la acción de la Unión Europea (UE) en la lucha contra la pandemia de coronavirus y consideró que la estrategia de vacunación prevista es "la historia de un éxito".

Sánchez resaltó el papel desempeñado por Europa ante la covid-19 en la conferencia de prensa ofrecida con motivo de la reunión del Consejo Europeo, que tuvo en su agenda el análisis de los planes de vacunación para empezar a administrar las dosis que se reciban, previsiblemente, a inicios de enero.

Recordó el jefe del Ejecutivo que España ha ido mejorando sus datos de contagios en las últimas semanas hasta situarse por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes en catorce días.

Pero insistió en que no hay que bajar la guardia porque hay que cumplir los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para rebajar esa cifra a menos de 25.

Por ello reiteró la necesidad de "regalar seguridad" durante las fiestas navideñas.

Al mismo tiempo, el socialista Sánchez explicó que defendió ante el resto de líderes europeos lograr una estrategia común de vacunación por parte de todos los socios comunitarios y que todos se mostraron de acuerdo con ello.

"Si no el mismo día, que empecemos a vacunar durante la misma semana porque es muy importante compartir información sobre ese proceso y articular estrategias de comunicación", señaló.

A la espera de que se concrete cuándo se podrá empezar a vacunar en España, el Gobierno apunta a principios de enero y, en una breve conversación informal con los periodistas al término de su declaración, Sánchez dijo que, si fuera posible, incluso antes.

"La estrategia de vacunación y la vacuna en Europa es la historia de un éxito dentro de esta calamidad que es la pandemia", afirmó en su comparecencia.

En esa línea, consideró que si no hubiera habido una acción concertada de la Comisión Europea y el apoyo de todos los socios en la negociación con las grandes farmacéuticas, Europa no tendría la cantidad de dosis de las que va a disponer ni un reparto equitativo de las mismas.

"Europa ha dado la talla y eso hay que reconocerlo", insistió el presidente del Gobierno español antes de destacar la importancia de que los líderes europeos se hayan mostrado dispuestos a donar el excedente de vacunas que pueda haber a países que las necesiten.