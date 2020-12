Saharauis piden a la ONU que condene la decisión de Trump y presione a Rabat

El Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por cerca de 70 estados, pidieron hoy a la ONU que condene la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sahara Occidental. EFE/ Liam Bachir/Archivo

Rabuni (campos de refugiados saharauis en Argelia), 10 dic (EFE).- El Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por cerca de 70 estados, pidieron hoy a la ONU que condene la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Marruecos sobre los territorios que desde 1975 ocupa en la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

En un comunicado oficial, ambas instancias insisten en que al mandatario estadounidense "no le corresponde" tomar esta decisión y se muestran sorprendidos de que la haya hecho coincidir con el Día Mundial de los Derechos Humanos, en una aparente provocación.

"Constituye una flagrante violación a uno de los derechos mas sagrados: el derecho de los pueblos a la autodeterminación. El gobierno saharaui y el Frente Polisario piden a Naciones Unidas y la Unión Africana que condenen esta imprudente decisión y presionen al Reino de Marruecos para que ponga fin a su ilegal ocupación del Sahara Occidental", agrega.

En este sentido, advierten igualmente, "el pueblo saharaui continuará su legítima lucha para completar su soberanía por todos los medios y asumiendo los sacrificios que esto requiere".

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN

Al hilo de este argumento, el documento subraya que "constatamos con asombro que este pronunciamiento coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, correspondiente al 10 de diciembre, y no muy lejos del 60 aniversario de la Resolución 14/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la "Declaración acerca de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

"La posición declarada por Trump constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional -organizaciones y tribunales- y obstaculiza los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica al conflicto entre la RASD y el Reino de Marruecos. También llega en un momento en que el ocupante marroquí hizo estallar el alto el fuego con su flagrante agresión del día 13 de noviembre de 2020", afirmó.

"La mencionada posición se considera, asimismo, una agresión contra la Unión Africana, su acta constitutiva y sus decisiones, la última adoptada durante (la reciente) Cumbre especial para Silenciar las Armas, que enfatizó la necesidad de una solución justa y pacífica entre los dos Estados miembros de la Unión Africana", agregó.

Nada más conocerse el anuncio de Trump, y en declaraciones a Efe, el representante saharaui ante la Unión Europea, Oubi Bachir, subrayó en que la resolución no cambia la naturaleza jurídica e histórica del Sáhara Occidental y advirtió de que la RASD intensificará su lucha en favor de la independencia.

TENSIÓN BÉLICA

El anuncio de Trump, que ha sido igualmente rechazado por la ONU, se produce en un momento de alta tensión bélica en la zona, agitada por la incursión de las tropas marroquíes en el paso fronterizo de Guerguerat, una zona desmilitarizada que separa Mauritania de las zonas ocupadas por Marruecos.

Las tropas marroquíes entraron para expulsar a un grupo de civiles saharauis que bloqueaban la pista de tierra que Rabat y Nuakchot habían convertido en una ruta comercial, sin que los observadores de la ONU desplegados en la zona intervinieran.

La incursión motivó que el Frente Polisario considerara que Marruecos había roto el acuerdo de alto el fuego suscrito en 1991 y declarara el estado de guerra en todo el territorio.

Desde entonces, el Polisario asegura que ataca a diario posiciones del Ejército marroquí a lo largo del muro de separación que construyó en el desierto, y que ha causado bajas mortales al enemigo, algo que Marruecos primero negó y desde hace semanas evita comentar.

Las aseveraciones de ambos contendientes no puede ser confirmadas ni desmentidas por fuentes independientes, ya que las dos partes impiden el acceso a la zona en conflicto.

La decisión de Trump supone la culminación de la estrategia diplomática iniciada por Marruecos en la última conferencia de paz celebrada en Ginebra, en la que advirtió que ya no aceptaba el referéndum de autodeterminación pactado en 1991 y que a partir de ese momento solo estaba dispuesta a conceder lo que denomina "una amplia autonomía" al Sahara Occidental.

También coloca en una difícil situación a la misión de la Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), criticada por los saharauis por su falta de acción y por el hecho de que desde hace meses no tenga un representante, lo que según el Frente Polisario "ha servido para que Marruecos haya avanzado en su política de confrontación".