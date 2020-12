Rey Felipe.- Sánchez cree que Felipe VI ya da explicaciones con los hechos y su imagen de "ejemplaridad y transparencia"

09/12/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el Programa Misiones de Ciencia e Innovación, en el Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en Alcobendas, Madrid (España), a 9 de diciembre de 2020. Se trata de un programa destinado a apoyar Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial en el marco del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que el Rey Felipe VI ya da explicaciones día a día sobre la Corona con sus "hechos" y la imagen de "ejemplaridad y transparencia" que demuestra desde que asumió la Jefatura del Estado.



En rueda de prensa en Bruselas, Sánchez ha apuntado que la Casa Real es la que debe decidir si debe reaccionar de alguna manera a la declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria presentada por el Rey emérito para regularizar su situación fiscal.



En cualquier caso, ha sostenido que "en muchas ocasiones" las explicaciones no se dan con la palabra sino con los hechos. "Y Felipe VI con los hechos ha trasladado una imagen de ejemplaridad y transparencia", ha subrayado sobre una actuación que ve orientada a "actualizar los hábitos de la Corona a las exigencias de una sociedad democrática".



"Más que con la palabra, con los hechos se está demostrando una forma de entender y ejercer la vida pública por parte actual jefe del Estado", ha enfatizado el presidente del Gobierno, que además ha sostenido que "no se juzga a instituciones" sino "a personas".



En este sentido, ha recordado que España está atravesando una crisis "sin precedentes en los últimos cien años" como consecuencia de la pandemia y ha reivindicado la necesidad de preservar la estabilidad institucional.



Sánchez cree que debe garantizarse que las instituciones contenidas en la Constitución, incluida la Corona, "sean fuertes y estén estables". "¿Y cómo se garantiza la estabilidad de las instituciones? Respetando la Constitución", ha pedido.



Con ello, ha asegurado que mientras él esté "al timón" del Gobierno se respetará el marco constitucional "de norte a sur y de este a oeste". "Reivindiquemos la Constitución, el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria y seamos conscientes de que se están juzgando personas, no instituciones", ha reclamado.



Así ha reaccionado también al vídeo publicado por Podemos tras las informaciones del Rey emérito, a la vez que ha subrayado que la formación morada y el PSOE son dos partidos distintos que provienen de "dos culturas diferentes".



Además, ha explicado que los socialistas en el año 1978 presentaron una enmienda a favor de la República y, dado que fue rechazada, asumieron el pacto constitucional en su integridad, incluida la monarquía parlamentaria.