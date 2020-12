Reino Unido recortará la cuarentena de 14 a 10 días desde el próximo lunes

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 11 dic (EFE).- El Reino Unido recortará la actual cuarentena que aplica para evitar la propagación de covid-19 de 14 días a 10 a los viajeros internacionales que lleguen al país y a aquellas personas que hayan estado en contacto con algún infectado.

En un comunicado conjunto emitido por las autoridades médicas de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, estas precisan que aquellos individuos que vengan al Reino Unido procedentes de destinos que no figuran dentro de la lista de "corredores de viaje" seguros verán el período de aislamiento recortado.

Los responsables sanitarios del conjunto del país explicaron que esa decisión se adopta tras haberse revisado las evidencias médicas.

El cambio en esa medida ya fue anunciado por Gales, si bien ahora se aplicará en las cuatro naciones.

"Tras revisar la evidencia, tenemos ahora la confianza de que podemos reducir el número de días de 14 a 10", indicaron los responsables médicos en el comunicado.

Aquellos que regresan "de países que no están en la lista del corredor de viaje deberían autoaislarse durante diez días en lugar de catorce", agregan.

La cuarentena, subrayan en la nota, es "esencial para reducir la propagación de la covid-19 pues rompe la cadena de transmisión".

Según las citadas evidencias médicas, los enfermos de coronavirus son más infecciosos alrededor del momento en que desarrollan los primeros síntomas y a partir del décimo día solo un 2 % aún puede contagiar el virus a otras personas.

Ese cambio en las normas se basa en ese bajo riesgo al considerar los expertos que no se justifica tener que pedir a los ciudadanos que se autoaislen durante periodos más largos.