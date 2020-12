Portaltic.-Spotify resetea las contraseñas de los usuarios tras detectar una filtración de datos a socios comerciales

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Spotify ha reseteado la contraseña de algunos usuarios después de detectar una filtración de datos personales a los socios comerciales, si bien ha afirmado que no han detectado accesos no autorizados a la misma.



La compañía ha reconocido en un email enviado a los afectados que la información que compartieron para el registro en la plataforma ha sido "inadvertidamente expuesta" a los socios comerciales, como ha recogido TechCrunch.



La vulnerabilidad que lo ha provocado fue identificada por Spotify el 12 de noviembre, aunque creen que ha existido desde principios de abril. La compañía asegura que actuó nada más detectarla, y que ya ha sido corregida.



Por este problema de seguridad, se expuso información de registro del usuario a los socios comerciales, como la dirección de correo electrónico, el nombre de usuario, la contraseña, el género y la fecha de nacimiento. Se trata de información personal que la compañía, dice en la carta, no es accesible de forma pública.



Spotify ha contactado con sus socios comerciales para que, en caso de haber accedido a dicha información, la eliminen. También ha reseteado las contraseñas de los usuarios, a quienes instan a cambiar la clave de acceso, especialmente si comparten credenciales con otros servicios.



Indica, además, que no tienen constancia de accesos no autorizados a la información, pero piden a los usuarios que estén atentos, y que encuentran algo sospechoso se lo notifiquen a la compañía.