Portaltic.-El Asistente de Google estrena diseño con una barra de luz y una ventana más compacta

12/10/2020 Asistente de Google POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Google ha actualizado el diseño de su asistente virtual, que introduce una barra de luz y una ventana más compacta que ya no ocupa toda la pantalla, y que está disponible para los dispositivos Android a nivel global.



La ventana del Asistente ya no ocupa todo el espacio de la pantalla del móvil, sino que gracias a su diseño más compacto, apenas llega a cubrir la mitad. No obstante, se puede extender, para acceder distintas opciones y sugerencias.



La ventana también ha reordenado los iconos de la parte inferior, de tal forma que a la izquierda se encuentra el que abre las opciones de configuración y sugerencias, y a la derecha, el que activa funciones de teclado. Las opciones de cámara aparecen sobre el icono de la izquierda.



Junto al diseño más compacto de la ventana, Google también ha introducido una barra de luces con los colores de la compañía, que se ilumina en la parte inferior cuando detecta la voz, y que sustituye a los círculos que antes giraban para dar a entender que el Asistente estaba escuchando.



Este diseño, como explican en 9to5Google, lleva varios meses en pruebas, siendo la barra de luz la novedad más llamativa, que se está desplegando para todos los usuarios de Android.